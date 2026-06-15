Brunori Sas ricorda il Signor G. tra musica, ironia e poetica

Milano, 15 giu. (askanews) – Successo per la diciannovesima edizione di Milano per Gaber, la rassegna organizzata dalla Fondazione Giorgio Gaber, sostenuta dal Comune di Milano e realizzata in collaborazione con il Piccolo Teatro di Milano – Teatro d’Europa, che dal 10 al 14 giugno ha animato il Piccolo Teatro Grassi con spettacoli e incontri dedicati al vasto repertorio musicale e teatrale del Signor G.

e all’ attualità del suo pensiero.Il ricco programma ha visto alternarsi protagonisti del teatro, della musica e della cultura, da Davide Calabrese e Lorenzo Scuda degli Oblivion a Levante, da Massimo Bernardini a Enzo Iacchetti.A chiudere la rassegna, Brunori Sas, in dialogo con Lorenzo Luporini, ha portato la sua poetica di cantautore e la sua inconfondibile ironia, omaggiando il pubblico con alcuni dei brani più rappresentativi del suo repertorio tra musica e poetica.

Gioele Dix e Paolo Kessisoglu, condotti da Paolo Dal Bon, hanno invece approfondito il tema del teatro d’evocazione, una delle forme più originali sviluppate da Giorgio Gaber e Sandro Luporini, a partire dall’esperienza dello spettacolo “Sfidati di me”, arricchendo l’incontro con riflessioni, testimonianze e contributi filmati.Attraverso spettacoli e momenti di approfondimento, la manifestazione ha offerto al pubblico l’occasione di riscoprire l’eredità artistica, civile e culturale di Giorgio Gaber.

La partecipazione numerosa e calorosa, con una presenza significativa di spettatori di tutte le età, ha confermato ancora una volta la capacità del suo teatro e delle sue canzoni di parlare al presente e di coinvolgere pubblici sempre nuovi.