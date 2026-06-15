Bufera su Vannacci che nega i femminici, "chieda scusa"

Roma, 15 giu. (askanews) – Un coro di critiche bipartisan contro il leader di Futuro Nazionale, Roberto Vannacci, che a margine dell’Assemblea costituente del partito a Roma aveva detto che i femminicidi non estistono. “Quali sono i veri principi di uguaglianza? Che uomini e donne siano uguali e che, pertanto, non ci sia bisogno di proteggere un gruppo a scapito di un altro.

Di conseguenza, devono essere soggetti agli stessi standard e alle stesse regole. E non esiste il femminicidio. Perché un crimine non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione dell’autore o della vittima”. Il Partito democratico parla dell’ennesima infamia: l’ex Generale “chieda scusa alle vittime”. Anche la leghista Giulia Bongiorno si dissocia e aggiunge: “Spero non voglia tornare al reato d’onore”.

Anche da Forza Italia una netta presa di posizione: “Le parole sono indegne e offendono la memoria delle vittime, si scusi”. La condanna delle affermazioni di Vannacci è quasi unanime.