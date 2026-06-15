Meloni: Io e Takaichi siamo premier donne, raggiunti nostri obiettivi

Roma, 15 giu. (askanews) – “Quando con Sanae ci siamo incontrate a gennaio a Tokyo, abbiamo fissato insieme degli obiettivi concreti che volevamo raggiungere e siccome siamo due donne a capo delle loro nazioni, li abbiamo anche raggiunti dopo pochi mesi”: lo ha affermato la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine del bilaterale a Villa Pamphili con la premier del Giappone, Sanae Takaichi.”Avevamo concordato di lanciare un meccanismo di consultazioni sulla sicurezza economica per consolidare le nostre catene del valore, fare fronte comune per proteggere i settori strategici e lo abbiamo fatto.

Il tavolo bilaterale sulla sicurezza economica si è riunito lo scorso 27 maggio a Tokyo e in Italia siamo pronti a ospitare la prossima riunione”, ha esemplificato Meloni.”Poi avevamo scelto di avviare un dialogo sullo spazio per unire le competenze delle nostre agenzie spaziali, ma anche delle nostre imprese, abbiamo fatto anche questo: la prima sessione del dialogo si è tenuta lo scorso maggio e il percorso andrà avanti”, ha aggiunto.

“Sono solo alcuni esempi: oggi abbiamo deciso di mettere in cantiere altre iniziative con la promessa di rivederci entro la fine dell’anno a margine del G20 con nuovi annunci di iniziative concrete che abbiamo portato avanti”, ha concluso.