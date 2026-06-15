L'infermiera del Rizzoli accompagna un paziente da Bologna a Bagheria: una missione di solidarietà

Un viaggio di 16 ore in ambulanza ha unito un paziente al Rizzoli di Bologna con la sua famiglia in Sicilia, grazie alla dedizione di Raffaella De Caprio e della Croce Rossa

In un mondo dove la medicina avanza a passi da gigante, ci sono ancora gesti umani che fanno la differenza. Raffaella De Caprio, infermiera del reparto di Chirurgia Vertebrale dell’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzoli di Bologna, ha compiuto un atto di straordinaria umanità professionale accompagnando un paziente in un viaggio di 16 ore da Bologna a Bagheria, in Sicilia.

Il paziente, ricoverato da mesi per un complesso percorso clinico, aveva un unico desiderio: rivedere la sua famiglia, in particolare la figlia. Questo trasferimento, organizzato con l’aiuto della Croce Rossa Italiana – Comitato di Bolognaè diventato un simbolo di speranza e vicinanza.

Un viaggio organizzato con cura per garantire assistenza continua

Il trasferimento non era semplice: le condizioni del paziente richiedevano assistenza medica continua durante tutto il tragitto.

Quando il personale normalmente dedicato a questi servizi non era disponibile, Raffaella De Caprio ha deciso di mettersi a disposizione. Ha concordato il viaggio con la caposala e ha lasciato temporaneamente il reparto, mentre i colleghi hanno riorganizzato i turni per coprire la sua assenza.

La partenza è avvenuta con un’ambulanza della Croce Rossa, con Raffaella De Caprio a garantire la necessaria assistenza durante tutto il percorso.

Il viaggio, lungo e impegnativo, ha richiesto attenzione costante e competenza clinica, ma il risultato è stato la realizzazione di un sogno: riportare un uomo vicino ai suoi cari.

L’importanza di un gesto che va oltre la professione

Raffaella De Caprio ha raccontato che il lavoro quotidiano in ospedale la porta a incontrare famiglie e pazienti nei momenti più delicati della loro vita. Per lei, accompagnare quel paziente verso casa e contribuire a realizzare il suo desiderio di riabbracciare la figlia è stata un’esperienza destinata a restare impressa.

“Il nostro quotidiano è fatto di famiglie e pazienti con storie difficili e complicate”, ha spiegato. “So che sarebbe più facile restare distanti emotivamente, ma avere avuto la possibilità di contribuire a esaudire il desiderio di questo nostro paziente, lontano da casa per mesi, è una di quelle esperienze che porterò sempre nel cuore.”

Questa storia dimostra come la dedizione del personale sanitario possa fare la differenza, trasformando un trasferimento medico in un atto di solidarietà umana che va oltre la semplice assistenza clinica.

Un esempio di collaborazione tra istituzioni e professionisti

Il successo di questa operazione è stato possibile grazie alla collaborazione tra diverse realtàl’IRCCS Istituto Ortopedico Rizzolila Croce Rossa Italiana e il personale sanitario che ha lavorato in sinergia per garantire il meglio al paziente.

La riorganizzazione dei turni, la disponibilità di Raffaella De Caprio e l’impegno degli autisti della Croce Rossa hanno permesso di evitare il posticipo del trasferimento, rispettando il desiderio del paziente di riavvicinarsi alla sua famiglia.

Questa vicenda è un esempio di come, anche in situazioni complesse, la collaborazione e la dedizione possano trasformare un momento difficile in un’opportunità di speranza e vicinanza.