Una giornata di mare si è trasformata in tragedia a Licata, sulla spiaggia di Marianello. Un improvviso malore ha colpito una bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa, provocandone la morte nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi. L’episodio ha sconvolto i presenti e l’intera comunità locale.

Malore fatale in mare a Licata: inutili i soccorsi per una bambina di 7 anni

Una bambina di 7 anni, originaria di Ravanusa (provincia di Agrigento), ha perso la vita nel pomeriggio di ieri mentre si trovava in mare nella zona di Marianello, a Licata. La piccola, che secondo quanto riferito da Sky Tg24, presentava già alcune problematiche di salute, si sarebbe sentita improvvisamente male durante il bagno, accasciandosi poi sulla sabbia sotto gli occhi dei presenti.

La situazione è apparsa subito grave e ha generato panico tra i bagnanti, che hanno immediatamente richiesto aiuto.

Sul posto è intervenuto rapidamente il personale del 118, giunto anche tramite elisoccorso che ha atterrato nei pressi della banchina. I sanitari hanno avviato le manovre di rianimazione nel tentativo di stabilizzare la bambina, ma fin da subito le condizioni sono risultate disperate.

L’ipotesi principale è quella di un arresto cardiaco improvviso, che non ha lasciato possibilità di recupero, con il decesso constatato direttamente sulla spiaggia.

Malore fatale in mare a Licata: muore una bambina di 7 anni

Nonostante i prolungati tentativi di soccorso, ogni intervento si è rivelato vano. Dopo la constatazione del decesso, la salma è stata trasferita all’ospedale San Giacomo d’Altopasso di Licata, dove è stata collocata nell’obitorio per gli accertamenti e le procedure del caso.

La tragedia ha profondamente scosso non solo i presenti, ma anche l’intera comunità locale. La notizia si è diffusa rapidamente, lasciando incredulità e sgomento tra residenti e turisti presenti in spiaggia. Il sindaco di Licata, Angelo Balsamo, ha espresso il proprio cordoglio parlando di un evento drammatico che ha colpito la città: “Ho appena saputo della tragedia. Sto rientrando a Licata e andrò a rendere omaggio alla piccina che è spirata su uno dei nostri arenili. Una tragedia, una grandissima tragedia“.