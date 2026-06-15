La fiera della piccola editoria a Roma e la richiesta di dichiarazione antifascista

La fiera della piccola e media editoria Più libri più liberiin programma a Romaha scatenato un acceso dibattito quest’anno. Le case editrici partecipanti sono tenute a sottoscrivere una dichiarazione antifascista, un requisito che ha sollevato questioni sulla libertà di pensiero e la censura.

La premier Giorgia meloni ha commentato la situazione su Xcriticando apertamente la richiesta.

Secondo Meloni, questa misura rappresenta un tentativo di controllo delle ideemascherato da lotta antifascista. La cancellazione di opinioni non allineate, secondo la premier, è una forma di censura incompatibile con una società democratica.

La posizione di Giorgia Meloni e il riferimento alla Costituzione

Meloni ha sottolineato che la Costituzione italiana è antifascista e garantisce la libertà di manifestazione del pensiero.

Tuttavia, ha criticato l’ipocrisia di chi non ha reagito con la stessa veemenza ad altre forme di discriminazione, come gli adesivi per distinguere i negozi italiani o le liste di proscrizione contro professori non allineati.

La segretaria del Pd ha ribadito che la Costituzione, scritta da chi ha fatto la Resistenza, è il fondamento della nostra democrazia.

Secondo lei, il fascismo non è un’opinione da tollerare, ma un regime da bandire.

Il dibattito sulla libertà di espressione

La richiesta del ‘patentino antifascista’ ha acceso il dibattito sulla libertà di espressione. Alcuni sostengono che sia una misura necessaria per combattere l’estremismo, mentre altri la vedono come una forma di censura che limita la libertà intellettuale.

La polemica ha messo in luce le tensioni tra la difesa dei valori democratici e il rischio di controllo delle idee. La discussione è destinata a continuare, coinvolgendo non solo il mondo editoriale, ma anche la società civile e le istituzioni.