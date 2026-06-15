Spagna-Capo Verde: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

Spagna-Capo Verde: orario, probabili formazioni e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Esordio ai Mondiali 2026 per la Spagna. Oggi, lunedì 15 giugno, la Nazionale iberica sfida Capo Verde - in diretta tv e streaming - nella prima giornata del girone H, completato da Uruguay e Arabia Saudita, nella rassegna iridata iniziata in Stati Uniti, Messico e Canada. La partita ...