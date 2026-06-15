Borse asiatiche in rialzo: i dettagli degli indici di Hong Kong, Tokyo e Seul

Le borse asiatiche festeggiano con rialzi significativi l'accordo di pace tra Usa e Iran. Hong Kong, Tokyo e Seul in testa alla crescita

Un’ondata di ottimismo ha investito i mercati finanziari asiatici, con gli indici principali che hanno registrato rialzi significativi. La notizia che ha scatenato questa reazione positiva è l’annuncio dell’accordo di pace tra Usa e Iran un evento che ha ridotto le tensioni geopolitiche e rafforzato le prospettive economiche.

Gli investitori hanno risposto con entusiasmo a questa novità, spingendo al rialzo le principali piazze finanziarie della regione.

Vediamo nel dettaglio come si sono mossi gli indici di riferimento.

Hong Kong e la Cina continentale in testa alla crescita

L’indice Hang Seng di Hong Kong ha guadagnato l’1,08% chiudendo a 24.985,76 punti. Anche le borse della Cina continentale hanno registrato performance positive: l’indice di Shanghai è salito dell’1,34% a 4.085,46 punti mentre quello di Shenzhen ha guadagnato il 2,02% raggiungendo 15.266,19 punti.

Questi risultati riflettono la fiducia degli investitori nella stabilità regionale e nelle prospettive di crescita economica. L’accordo tra Usa e Iran ha ridotto le preoccupazioni legate alle sanzioni e alle tensioni commerciali, creando un ambiente più favorevole per gli investimenti.

Tokyo e Seul: i rialzi più significativi

La Borsa di Tokyo ha registrato uno dei rialzi più consistenti, con l’indice Nikkei che ha guadagnato il 4,99%.

Anche il Kospi di Seul ha seguito la stessa tendenza, salendo del 5,54%.

Questi risultati sottolineano l’impatto positivo dell’accordo di pace sulle economie asiatiche. Gli investitori hanno reagito con ottimismo, acquistando azioni e spingendo al rialzo i principali indici. La riduzione delle tensioni geopolitiche ha creato un clima di maggiore sicurezza, incentivando gli investimenti e la crescita economica.

Gli indici di Hong Kong, Tokyo e Seul hanno registrato rialzi significativi, riflettendo la fiducia degli investitori nelle prospettive economiche della regione.