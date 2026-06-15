Weekend e settimana: festival gratuiti a Torino, Sherwood a Padova e prove in Piazza Grande

Weekend e settimana: festival gratuiti a Torino, Sherwood a Padova e prove in...

Weekend e settimana: festival gratuiti a Torino, Sherwood a Padova e prove in...

Il territorio nord-italiano si anima con un ventaglio di eventi che spaziano dai festival musicali alle manifestazioni cittadine: Torino propone un fine settimana ricco di appuntamenti gratuiti, mentre a Padova prosegue la seconda settimana del Sherwood Festival con concerti e dibattiti. Parallelamente, in Piazza Grande sono previste le prove dei giostratori, con un calendario che modula orari e turnazioni per ogni quartiere.

Questo articolo riunisce i dettagli essenziali per orientarsi: luoghi, orari indicativi, nomi degli artisti e dei talk principali, oltre alle informazioni operative utili per partecipare o verificare eventuali variazioni dell’ultimo minuto.

Eventi gratuiti a Torino: lineup, mercati e visite aperte

A Torino il weekend del 13 e 14 giugno presenta un ricco calendario di iniziative ad accesso libero che coinvolgono piazze, parchi e spazi urbani.

Tra le proposte spiccano il Summer Village 2026 con artisti popolari come Eiffel 65 e Cristina D’Avena, e il Summer Music al Torino Outlet Village che ospita live, show e degustazioni senza biglietto. Altri appuntamenti di rilievo includono la rassegna cinematografica Ciak in TOur! 2026 con visite ai luoghi del cinema cittadino e l’Evergreen Fest al Parco della Tesoriera con concerti all’aperto.

Nella città sono inoltre programmati mercatini come il celebre Gran Balon dedicato all’antiquariato e al collezionismo, raduni di auto d’epoca e visite gratuite al piano nobile del Castello del Valentino nei mesi di giugno e luglio. Alcune manifestazioni, come il Gin & Tonic Festivalpermettono l’accesso libero pur prevedendo masterclass a posti limitati; in altri casi è consigliata la prenotazione o il rispetto di una quota a offerta libera.

Sherwood Festival a Padova: programma dal 15 al 21 giugno e temi dei talk

Al Park Nord dello Stadio Euganeo di Padova la settimana dal 15 al 21 giugno vede la prosecuzione del Sherwood Festivalmanifestazione che combina musica dal vivo e confronto culturale. La rassegna mantiene una coesione tematica centrata sull’idea che musica, pensiero critico e socialità siano pratiche interconnesse: per questo accanto ai concerti si svolgono talk che analizzano movimenti internazionali, economia digitale e questioni geopolitiche.

Appuntamenti politici e internazionali il 15 giugno

Il lunedì 15 giugno è dedicato a grandi dibattiti, con un panel intitolato “Oltre i blocchi. Voci dall’Iran, dal Venezuela e dall’Argentina” che mette a confronto intellettuali e attivisti per esplorare pratiche di resistenza dal basso, evitando interpretazioni esclusivamente statali o geopolitiche. È prevista la partecipazione di figure di spicco del pensiero politico contemporaneo, per discutere le trasformazioni del potere e le possibili forme di internazionalismo basato sulle lotte territoriali e sociali.

Programma musicale e serate tematiche

La settimana musicale si apre il 16 giugno con due proposte della scena italiana contemporanea: La Niñaprogetto che fonde tradizione napoletana e sperimentazione, e Casadilegoartista polistrumentista emersa da percorsi televisivi ma affermatasi sul palco con collaborazioni internazionali e partecipazioni teatrali. Mercoledì 17 il Second Stage ospita la decima tappa di Sotterranei a Sherwood con Gazebo Penguins e Core Mato, esponenti della scena indie e underground italiana. Venerdì 19 è dedicato all’Hip-Hop Day con nomi come Noyz Narcos e Danno & DJ Craim (serata a pagamento).

Prove dei giostratori in Piazza Grande: orari e fasi previste

In Piazza Grande sono programmate prove dei giostratori da domenica 14 a martedì 16 giugno, con inizio anticipato alle 20:10 rispetto agli anni precedenti. Il nuovo disciplinare assegna a ogni quartiere 45 minuti per la propria sessione di allenamento sulla lizza, cinque minuti in più rispetto al passato. L’ordine d’ingresso della prima serata prevede: dalle 20:10 Porta Cruciferadalle 21:00 Porta del Forodalle 21:50 Porta Santo Spirito e dalle 22:40 Porta Sant’Andreacon rotazione serale dell’ordine.

Nel resto della settimana sono pianificate attività correlate: mercoledì 17 giugno la simulazione di gara con il Buratto alle 21:30 (riserve e poi titolari), giovedì 18 la Prova Generale dedicata alla memoria di Assuero Pieraccini alle 21:30, e venerdì 19 la Cerimonia di Bollatura dei Cavalli e l’Investitura dei Giostratori alle 11:30 in Piazza San Francesco. Si raccomanda ai partecipanti e ai curiosi di verificare eventuali aggiornamenti sugli orari e le modalità di accesso prima di recarsi sul posto.

Gli eventi descritti coprono una varietà di linguaggi e forme di partecipazione, offrendo opportunità per famiglie, appassionati di musica, collezionisti e chi desidera assistere a prove e cerimonie tradizionali. Per evitare disguidi è utile consultare i canali degli organizzatori per conferme e possibili modifiche dell’ultimo minuto.