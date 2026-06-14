Ita Airways conferma: nessuna riduzione di voli per l'estate 2026

Ita Airways mantiene la sua flotta operativa questa estate, con un aumento dei biglietti contenuto al 5%. Scopri come la compagnia sta gestendo i costi del carburante e le sfide del mercato.

In un contesto di mercato aeronautico in continua evoluzione, Ita Airways ha annunciato che non ridurrà i voli questa estate, nonostante l’aumento dei costi del carburante. Sandro Pappalardo, presidente della compagnia aerea, ha fornito dettagli importanti durante un forum in Puglia, rispondendo alle domande di Bruno Vespa.

La decisione di Ita Airways di mantenere la propria offerta di voli è un segnale positivo per i passeggeri, che potranno contare su una flotta stabile e su un aumento dei prezzi dei biglietti contenuto.

Ma quali sono le strategie che stanno permettendo alla compagnia di affrontare questa sfida?

Una flotta moderna e sostenibile

Oggi Ita Airways conta 108 aeromobiliun numero significativo se si considera che la compagnia è partita con solo 53 aerei. Di questi, il 74% è di nuova generazione, un dato che posiziona Ita Airways come una delle compagnie più giovani d’europa.

Pappalardo ha dichiarato: “Abbiamo l’ambizione di arrivare al 2030 con una flotta interamente composta da aeromobili di nuova generazione.”

Gli Airbus di nuova generazione utilizzati da Ita Airways consumano tra il 20% e il 25% in meno di carburante rispetto ai modelli precedenti. Questo, insieme a un’operazione di hedging avviata a fine 2026, permette alla compagnia di assicurarsi l’80% del carburante necessario a prezzi calmierati.

“Questo ci permette di non tagliare i voli questa estate”, ha spiegato Pappalardo.

Biglietti con lievi aumenti e mercato delle rotte interne

Nonostante i costi elevati del carburante, Ita Airways è riuscita a limitare l’impatto sui prezzi dei biglietti. “Probabilmente ci sarà un piccolo aumento dovuto a tutto il contesto, ma crediamo di riuscire a chiudere la stagione estiva con un incremento del costo dei biglietti che non supererà il 5%”, ha affermato Pappalardo.

Durante il forum, Bruno Vespa ha sollevato la questione delle rotte interne, chiedendo a Pappalardo di non cedere troppe di queste rotte a compagnie low cost come Ryanair. Pappalardo ha risposto: “È vero, ma noi non siamo in competizione con le low cost. Ognuno ha un proprio mercato. Loro sono nei settori dove le compagnie di bandiera non riuscivano ad entrare per mancanza di aeromobili.”

Pappalardo ha anche sottolineato che le rotte interne non sono particolarmente remunerative per Ita Airways, che ha scelto di offrire standard elevati. “I territori spesso aiutano altre compagnie che non sono nostri competitor. I territori però meriterebbero di più”, ha aggiunto, facendo l’esempio della Puglia, che avrebbe bisogno di almeno 3 voli Ita in più al giorno.

Confronti con altre compagnie aeree

Mentre Ita Airways mantiene la sua offerta di voli, altre compagnie come Lufthansa hanno annunciato il taglio di 20.000 voli a causa dell’aumento dei costi del carburante. Pappalardo ha sottolineato che Ita Airways non è coinvolta in questi tagli, grazie alla sua strategia di gestione dei costi e alla modernizzazione della flotta.

La decisione di Ita Airways di non tagliare voli e di limitare l’aumento dei prezzi dei biglietti è un segnale positivo per i passeggeri e per il mercato aeronautico italiano. La compagnia continua a investire in una flotta moderna e sostenibile, posizionandosi come un attore chiave nel panorama aeronautico europeo.