Brasile, scontro tra elicotteri a Rio: morto cantante Usa Oliver Tree

(Adnkronos) - Almeno sei persone sono morte domenica a Rio de Janeiro in seguito alla collisione tra due elicotteri, uno dei quali trasportava il cantante americano Oliver Tree, secondo una fonte della polizia. Dopo la collisione in volo, gli elicotteri si sono schiantati nel parcheggio di una conc...

(Adnkronos) – Almeno sei persone sono morte domenica a Rio de Janeiro in seguito alla collisione tra due elicotteri, uno dei quali trasportava il cantante americano Oliver Tree, secondo una fonte della polizia. Dopo la collisione in volo, gli elicotteri si sono schiantati nel parcheggio di una concessionaria di veicoli elettrici, provocando un incendio che ha danneggiato almeno 20 veicoli.

“Sono stati confermati almeno sei decessi, tutti tra le persone a bordo dei velivoli coinvolti nell’incidente”, hanno dichiarato i vigili del fuoco in un comunicato. Non ci sono stati superstiti.

Oliver Tree, che si trovava in Brasile per un tour mondiale, era nella lista dei passeggeri di uno dei due elicotteri, ha riferito una fonte della polizia all’Afp, aggiungendo che le vittime non sono ancora state formalmente identificate a causa delle gravi ustioni riportate.

Tra i passeggeri che accompagnavano la cantante c’erano un produttore musicale brasiliano, un regista argentino di videoclip e lo YouTuber argentino Gaspar Prim, noto online come “Gaspi”. In precedenza, il sindaco di Rio de Janeiro, Eduardo Cavaliere, aveva riferito che “a bordo di uno dei due elicotteri c’erano cittadini stranieri”, senza fornire ulteriori dettagli.

Olivier Tree, 32 anni, era noto per le sue canzoni ‘Life Goes On’, ‘Miss You’ e ‘Alien Boy’.

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