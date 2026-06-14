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Affairs, la one-night di Vintage Culture al Pacha: 5 artisti da non perdere

Affairs, la one-night di Vintage Culture al Pacha: 5 artisti da non perdere

Si intitola Affairs la one-night del dj e producer brasiliano Vintage Culture, in programma al martedì dal 9 al 30 giugno 2026 al Pacha di Ibiza; una line-up plasmata dalla visione musicale di Vintage Culture e dalle sue precedenti serate in uno dei club più iconici della isla. Ecco cinque dj da n...

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Si intitola Affairs la one-night del dj e producer brasiliano Vintage Culture, in programma al martedì dal 9 al 30 giugno 2026 al Pacha di Ibiza; una line-up plasmata dalla visione musicale di Vintage Culture e dalle sue precedenti serate in uno dei club più iconici della isla. Ecco cinque dj da non perdere ad Affairs, partendo ovviamente dal padrone di casa.

Vintage Culture Vintage Culture, nome d’arte di Lukas Ruiz, è uno dei DJ brasiliani più influenti a livello globale nella house e melodic house. Ha costruito una carriera partendo dalla scena underground fino ai grandi palchi internazionali, grazie a produzioni emotive e melodiche spesso al confine tra house e pop elettronico. È noto per hit globali e remix di grande impatto, oltre che per set che alternano energia da festival e momenti più introspettivi e atmosferici.

tutti i martedì

vintage culture 2026

Franky RizardoFranky Rizardo è un DJ e produttore olandese tra i nomi più solidi della scena house e tech house europea.

Cresciuto nella scuola elettronica di Amsterdam, ha costruito uno stile riconoscibile fatto di groove profondi, percussioni raffinate e influenze funk. Ha pubblicato su label come Defected e ha sviluppato il suo brand “FLOW”, sia come party che come imprint discografico. È noto per set lunghi e narrativi, capaci di muoversi tra house classica e sonorità più moderne, mantenendo sempre un forte impatto da club. Foto di Jesse Wensing
martedì 23 giugno 2026

franky rizardo credits jesse wensing

Jessica BrankkaJessica Brankka è una DJ e producer brasiliana legata a sonorità house, deep e melodic. Nata artisticamente tra Europa e Sud America, ha sviluppato uno stile elegante e atmosferico, spesso contaminato da elementi tribali e organici. Ha suonato in club e festival internazionali costruendo una reputazione basata su set sofisticati e coerenti. Le sue produzioni e selezioni puntano su vibrazioni immersive, con un’attenzione particolare alla costruzione emotiva del viaggio musicale.
martedì 23 giugno 2026

jessica branka

Mochakk Mochakk (Pedro Maia) è uno dei DJ brasiliani più esplosivi della nuova generazione house. Diventato virale anche per la sua energia dietro la console, unisce tech house, groove funky e influenze garage con uno stile estremamente fisico e coinvolgente. In pochissimo tempo è passato dai club locali ai grandi festival internazionali. Le sue produzioni su label come Circoloco e altri imprint underground lo hanno reso un punto di riferimento per la scena club contemporanea. Foto di André Iosolini
martedì 30 giugno 2026

mochakk credits andre iosolini

WhoMadeWhoWhoMadeWho è un trio danese che fonde elettronica, indie e influenze art-rock. Nato nei primi anni 2000, il progetto ha evoluto il proprio sound verso territori sempre più dance ed elettronici, mantenendo però una forte identità strumentale e vocale. Sono apprezzati sia in live band format sia nei contesti club grazie a collaborazioni con artisti della scena techno e house. Il loro stile è emotivo, sperimentale e molto riconoscibile, a metà tra concerto e DJ set.
martedì 16 giugno 2026

who made who

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