Affairs, la one-night di Vintage Culture al Pacha: 5 artisti da non perdere

Si intitola Affairs la one-night del dj e producer brasiliano Vintage Culture, in programma al martedì dal 9 al 30 giugno 2026 al Pacha di Ibiza; una line-up plasmata dalla visione musicale di Vintage Culture e dalle sue precedenti serate in uno dei club più iconici della isla. Ecco cinque dj da non perdere ad Affairs, partendo ovviamente dal padrone di casa.

Vintage Culture – Vintage Culture, nome d’arte di Lukas Ruiz, è uno dei DJ brasiliani più influenti a livello globale nella house e melodic house. Ha costruito una carriera partendo dalla scena underground fino ai grandi palchi internazionali, grazie a produzioni emotive e melodiche spesso al confine tra house e pop elettronico. È noto per hit globali e remix di grande impatto, oltre che per set che alternano energia da festival e momenti più introspettivi e atmosferici.

tutti i martedì

Franky Rizardo – Franky Rizardo è un DJ e produttore olandese tra i nomi più solidi della scena house e tech house europea.

Cresciuto nella scuola elettronica di Amsterdam, ha costruito uno stile riconoscibile fatto di groove profondi, percussioni raffinate e influenze funk. Ha pubblicato su label come Defected e ha sviluppato il suo brand “FLOW”, sia come party che come imprint discografico. È noto per set lunghi e narrativi, capaci di muoversi tra house classica e sonorità più moderne, mantenendo sempre un forte impatto da club. Foto di Jesse Wensing

martedì 23 giugno 2026

Jessica Brankka – Jessica Brankka è una DJ e producer brasiliana legata a sonorità house, deep e melodic. Nata artisticamente tra Europa e Sud America, ha sviluppato uno stile elegante e atmosferico, spesso contaminato da elementi tribali e organici. Ha suonato in club e festival internazionali costruendo una reputazione basata su set sofisticati e coerenti. Le sue produzioni e selezioni puntano su vibrazioni immersive, con un’attenzione particolare alla costruzione emotiva del viaggio musicale.

martedì 23 giugno 2026

Mochakk – Mochakk (Pedro Maia) è uno dei DJ brasiliani più esplosivi della nuova generazione house. Diventato virale anche per la sua energia dietro la console, unisce tech house, groove funky e influenze garage con uno stile estremamente fisico e coinvolgente. In pochissimo tempo è passato dai club locali ai grandi festival internazionali. Le sue produzioni su label come Circoloco e altri imprint underground lo hanno reso un punto di riferimento per la scena club contemporanea. Foto di André Iosolini

martedì 30 giugno 2026

WhoMadeWho – WhoMadeWho è un trio danese che fonde elettronica, indie e influenze art-rock. Nato nei primi anni 2000, il progetto ha evoluto il proprio sound verso territori sempre più dance ed elettronici, mantenendo però una forte identità strumentale e vocale. Sono apprezzati sia in live band format sia nei contesti club grazie a collaborazioni con artisti della scena techno e house. Il loro stile è emotivo, sperimentale e molto riconoscibile, a metà tra concerto e DJ set.

martedì 16 giugno 2026