Aprile e maggio 2026: dieci festival da non perdere

Aprile e maggio 2026 sono mesi ricchissimi per quanto concerne i festival musicali dove i dj e la musica elettronica la facciano da padroni. Questa volta il nostro itinerario parte dall’Indonesia e si conclude in Francia, passando attraverso Scozia, Ibiza, Italia, Sud Africa, Brasile, Stati Uniti ed Olanda. Da Bali a Parigi, da Milano a Johannesburg, ecco dieci festival da non perdere nei prossimi due mesi che verranno.
DAY ZERO
14-19 aprile 2026
Bali, Indonesia
headliners: Damian Lazarus, Francis Mercier, John Summit
dayzerofestival.com
TERMINAL V
18-19 aprile 2026
Edimburgo, Scozia
headliners: Clara Cuvé, Patrick Topping, Robert Hood
terminalv.co.uk
IMS
22-24 aprile 2026
Ibiza, Spagna
headliners: Eliza Rose, Jazzy, Pete Tong
internationalmusicsummit.com
APERYSHOW
24-26 aprile, 30 aprile-3 maggio 2026
Treviso, Italia
headliners: Eiffel 65, Fedde Le Grand, Tujamo
aperyshow.it
ULTRA SOUTH AFRICA
25-26 aprile 2026
Johannerburg e Cape Town, Sud Africa
headliners: Afrojack, John Summit, Shimza
ultrasouthafrica.com
VISION OPEN AIR
1° e 16 maggio 2026
Milano, Italia
headliners: Ilario Alicante, Max Dean, Mochakk
amnesiamilano.com
TIME WARP
01-02 maggio 2026
San Paolo, Brasile
headliners: Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, Richie Hawtin
time-warp.de
CORE
2- 3 maggio 2026
Los Angeles, Stati Uniti
headliners: Dixon, Honey Dijon, Eric Prydz
core.world
AWAKENINGS
16-17 maggio 2026
Houtrak, Paesi Bassi
headliners: Ellen Allien, Joris Voorn, Nina Kraviz
awakenings.com
CERCLE
22-24 maggio 2026
Parigi, Francia
headliners: Adriatique, Micheal Bibi, Vintage Culture
cercle.io
foto d’apertura: Vision Open Air (crediti: Gabriele Canfora per Lagarty Photo)