Marzo e aprile 2026: dieci festival da non perdere

Marzo e aprile 2026 offrono più che mai tantissime alternative per chi voglia girare il mondo in compagnia dei migliori festival con protagonista la musica elettronica: questo mese il nostro itinerario parte dal Giappone e si conclude in Scozia, passando attraverso Svizzera, Stati Uniti, Saint Martin, Germania, Francia, Paesi Bassi e Indonesia. Dalle Alpi ai Caraibi, da Bali a Miami, ecco dieci festival da non perdere nei prossimi due mesi che verranno.
SNOW MACHINE
3-8 marzo 2026
Hakuba, Giappone
headliners: Dimitri from Paris, Sub Focus, Yuuki Yoshiyama
hakuba.snow-machine.com
VSNZ WINTER ARC
7-8 marzo 2026
Grindelwald, Svizzera
headliners: Argy, Carlita, Honeyluv
vsnz.ch
CRSSD
14-15 marzo 2026
San Diego, Stati Uniti
headliners: Cirez D, Deborah de Luca, The Martinez Brothers
crssdfest.com
SXM
18-22 marzo 2026
Saint Martin
headliners: Arodes, Deep Dish, Lee Burridge
sxmfestival.com
TIMEWARP
21 marzo 2026
Mannheim, Germania
headliners: Adam Beyer, Amelie Lens, Reiner Zonneveld
time-warp.de
TOMORROWLAND WINTER
21-28 marzo 2026
Alpe d’Huez, Francia
headliners: ALOK, NERVO, Steve Aoki
winter.tomorrowland.com
ULTRA MUSIC FESTIVAL
27-29 marzo 2026
Miami, Stati Uniti
headliners: Carl Cox, John Summit, Joseph Capriati
ultramusicfestival.com
DGTL
3-5 aprile 2026
Amsterdam, Paesi Bassi
headliners: Armand van Helden, CamelPhat, Dom Dolla
dgtl-festival.com
DAY ZERO
14-19 aprile 2026
Bali, Indonesia
headliners: Damian Lazarus, Francis Mercier, John Summit
dayzerofestival.com
TERMINAL V
18-19 aprile 2026
Edimburgo, Scozia
headliners: Clara Cuvé, Patrick Topping, Robert Hood
terminalv.co.uk
