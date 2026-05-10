Who Nights inaugura la nuova stagione del Teatro Pereyra

A oltre un secolo dalla sua inaugurazione, Teatro Pereyra apre un nuovo capitolo della propria storia con WHO, format pensato per ridefinire l’esperienza notturna sull’isola attraverso l’incontro tra performing arts, alta gastronomia e club culture. Il debutto ufficiale è fissato per venerdì...

A oltre un secolo dalla sua inaugurazione, Teatro Pereyra apre un nuovo capitolo della propria storia con WHO, format pensato per ridefinire l’esperienza notturna sull’isola attraverso l’incontro tra performing arts, alta gastronomia e club culture. Il debutto ufficiale è fissato per venerdì 22 maggio con il Grand Opening di WHO Nights, la nuova dimensione musicale del progetto, che vedrà protagonisti Satori e Pablo Fierro.

Un nuovo format per la nightlife di Ibiza

Il nuovo concept accompagnerà la programmazione estiva del teatro da maggio a ottobre, trasformando uno degli spazi culturali più simbolici di Ibiza in un ambiente immersivo in cui spettacolo, cena e clubbing convivono in un unico percorso narrativo. Lontano dal modello tradizionale del dinner show, WHO costruisce infatti una progressione continua tra palco e pubblico, alternando coreografie, musica dal vivo, acrobazie e momenti performativi guidati dalla figura di Pierrot, maestro di cerimonie dell’esperienza.

Satori e Pablo Fierro guidano la line-up inaugurale

Per la serata inaugurale di WHO Nights, il cartellone musicale riunisce alcuni nomi centrali della scena elettronica internazionale e ibizenca.

Satori presenterà il suo hybrid live set, formato che intreccia elettronica e strumenti dal vivo in una dimensione sonora sospesa tra elementi organici e contemporanei. L’artista olandese è noto per performance dal forte impatto emozionale e rituale, capaci di attraversare differenti linguaggi musicali senza aderire a un solo genere. Accanto a lui salirà in consolle Pablo Fierro, figura consolidata del panorama elettronico globale, riconosciuto per una ricerca musicale che mette in dialogo house, jazz, influenze afro e radici latine. I suoi set, caratterizzati da una costruzione narrativa ampia e atmosferica, rappresentano da anni uno dei punti di riferimento della nightlife ibizenca. La line-up completa della serata Completano la line-up Camilo Franco insieme a Nadja, tra i nomi storici dell’isola, con un sound che si muove tra deep house e tribal house, e Clint Lee, artista legato alle sonorità tribal tech house e alle contaminazioni percussive che hanno definito gran parte del clubbing balearico contemporaneo.

Gastronomia e spettacolo in un unico percorso

L’esperienza WHO prende forma già nelle ore precedenti all’apertura del club. La proposta gastronomica è stata affidata allo chef Juan Alcaide, insignito di due Soli Repsol, che ha sviluppato tre percorsi degustazione pensati in relazione al ritmo della serata e all’evoluzione dello spettacolo. Ogni elemento della cena dialoga con la componente scenica, accompagnando gradualmente il passaggio verso WHO Nights, cui avranno accesso diretto anche gli ospiti del ristorante.

Un nuovo capitolo per uno dei luoghi simbolo dell’isola

Con oltre 125 anni di storia alle spalle, Teatro Pereyra rappresenta uno dei luoghi simbolo della vita culturale di Ibiza. Inaugurato nel 1898, nel corso del tempo ha ospitato spettacoli teatrali, proiezioni cinematografiche, concerti e serate mondane, costruendo un’identità profondamente legata alla memoria artistica dell’isola. Oggi, con WHO, questo patrimonio storico viene reinterpretato attraverso una visione contemporanea che punta a coniugare spettacolarità, ricerca musicale e ospitalità in un unico formato esperienziale.

instagram.com/teatropereyra/