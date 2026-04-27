Maggio 2026: dieci festival da non perdere

Maggio 2026: l’offerta di festival con protagonista la musica elettronica è più ricca che mai in ogni angolo del globo terracqueo. L’Italia fa la sua parte con i primi tre appuntamenti in calendario in questa nostra top ten mensile; il resto del mondo non è da meno, grazie un itinerario dance pronto a condurci attraverso Brasile, Stati Uniti, Malta, Paesi Bassi e Francia.
APERYSHOW
30 aprile-3 maggio 2026
Treviso, Italia
headliners: Ce Ce Rogers, Marnik, Tujamo
aperyshow.it
GANESHA
1° maggio 2026
Cecina (Livorno), Italia
headliners: Calvin Clarke, Mason Collective, Manda Moor
tinisoundgarden.it
VISION
1° e 16 maggio 2026
Milano, Italia
headliners: Ilario Alicante, Max Dean, Mochakk
amnesiamilano.com
TIME WARP
01-02 maggio 2026
San Paolo, Brasile
headliners: Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, Maceo Plex
time-warp.de
CORE
2-3 maggio 2026
Los Angeles, Stati Uniti
headliners: Dixon, Honey Dijon, Eric Prydz
core.world
ZAMNA
15-16 maggio 2026
Malta
headliners: Andrea Oliva, Chris Avantgarde, Gordo
zamnafestival.com
EDC
15-17 maggio 2026
Las Vegas, Stati Uniti
headliners: Above & Beyond, Klangkuenstler, Meduza
llasvegas.electricdaisycarnival.com
UPCLOSE
16-17 maggio 2026
Houtrak, Paesi Bassi
headliners: Ellen Allien, Joris Voorn, Nina Kraviz
awakenings.com
CERCLE
22-24 maggio 2026
Parigi, Francia
headliners: Adriatique, Micheal Bibi, Vintage Culture
cercle.io
MOVEMENT
23-25 maggio 2026
Detroit, Stati Uniti
headliners: 999999999, Richie Hawtin, Tiga
movementfestival.com
foto d’apertura: Vision Open Air (credits: Gabriele Canfora per Lagarty Photo)