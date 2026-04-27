Maggio 2026: dieci festival da non perdere

Maggio 2026: l’offerta di festival con protagonista la musica elettronica è più ricca che mai in ogni angolo del globo terracqueo. L’Italia fa la sua parte con i primi tre appuntamenti in calendario in questa nostra top ten mensile; il resto del mondo non è da meno, grazie un itinerario dance...

Maggio 2026: l’offerta di festival con protagonista la musica elettronica è più ricca che mai in ogni angolo del globo terracqueo. L’Italia fa la sua parte con i primi tre appuntamenti in calendario in questa nostra top ten mensile; il resto del mondo non è da meno, grazie un itinerario dance pronto a condurci attraverso Brasile, Stati Uniti, Malta, Paesi Bassi e Francia.

APERYSHOW

30 aprile-3 maggio 2026

Treviso, Italia

headliners: Ce Ce Rogers, Marnik, Tujamo

aperyshow.it

GANESHA

1° maggio 2026

Cecina (Livorno), Italia

headliners: Calvin Clarke, Mason Collective, Manda Moor

tinisoundgarden.it

VISION

1° e 16 maggio 2026

Milano, Italia

headliners: Ilario Alicante, Max Dean, Mochakk

amnesiamilano.com

TIME WARP

01-02 maggio 2026

San Paolo, Brasile

headliners: Charlotte de Witte, Enrico Sangiuliano, Maceo Plex

time-warp.de

CORE

2-3 maggio 2026

Los Angeles, Stati Uniti

headliners: Dixon, Honey Dijon, Eric Prydz

core.world

ZAMNA

15-16 maggio 2026

Malta

headliners: Andrea Oliva, Chris Avantgarde, Gordo

zamnafestival.com

EDC

15-17 maggio 2026

Las Vegas, Stati Uniti

headliners: Above & Beyond, Klangkuenstler, Meduza

llasvegas.electricdaisycarnival.com

UPCLOSE

16-17 maggio 2026

Houtrak, Paesi Bassi

headliners: Ellen Allien, Joris Voorn, Nina Kraviz

awakenings.com

CERCLE

22-24 maggio 2026

Parigi, Francia

headliners: Adriatique, Micheal Bibi, Vintage Culture

cercle.io

MOVEMENT

23-25 maggio 2026

Detroit, Stati Uniti

headliners: 999999999, Richie Hawtin, Tiga

movementfestival.com

foto d’apertura: Vision Open Air (credits: Gabriele Canfora per Lagarty Photo)