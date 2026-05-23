Ponte del 2 giugno 2026: cinque dj da non perdere

Per il calendario l’estate inizia il 21 giugno, per i clubber inizia con il ponte del 2 giugno, con discoteche e festival pronti a fare la propria parte, parte che impersoneranno al meglio per i prossimi quattro mesi. Il lungo week-end che inizia venerdì 29 maggio offre tantissime opzioni in compagnia dei propri dj preferiti: cinque da non perdere, come sempre in ordine alfabetico.

BOB SINCLAR – Bob Sinclar è una delle figure più autorevoli e longeve nell’effimero universo della musica elettronica, grazie ad una serie di album e ad una discografia caratterizzata da una serie di hit quali “Love Generation” e “World Hold On”, diventate numero uno nelle classifiche di tutto il mondo. Tanti i suoi set memorabili, basti pensare a quelli al Carnevale di Rio, al festival belga Tomorrowland, ad Ibiza ed in tantissimi altri club in ogni dove, così come sono tanti i suoi progetti artistici e discografici che ne confermato da sempre eclettismo e personalità.

venerdì 29 maggio @ Villa delle Rose Misano Adriatico



CARL COX – Carl Cox è semplicemente King Carl, indiscusso re del djing da tempo immemorabile e – sempre per restare in tema di teste coronate – nei giorni scorsi è stato invitato a Londra da Re Carlo III in occasione del 50° anniversario del King’s Trust, ente benefico che a suo tempo aiutò Carl Cox a comprare la sua prima attrezzatura da dj e permettergli di dare il via ad una carriera artistica che ha pochi eguali al mondo, con set in grado di durare ore ed ore, semrpe accompagnati dal suo grido “oh yes, oh yes”, qualcosa a metà tra un marchio di fabbrica ed un grido di battaglia.

domenica 31 maggio @ Club Partenopeo Napoli



FRANKY RIZARDO – Rizardo è da tempo al centro della scena elettronica mondiale ed ogni anno riesce ad alzare l’asticella sempre più in alto, grazie alla sua innata capacità di muoversi soavemente tra House e Techno, sia con i set sia con le sue produzioni discografiche, queste ultime in particolare con la sua etichetta discografica LTF Records, che quest’anno sta sfornando una gemma dopo l’altra, così come il suo party FLOW è da tempo più che una certezza in tutto il mondo, New York, Miami, Chicago, Medellín e Calì sono soltanto alcune delle principali città che l’hanno ospitato. Foto di Jesse Wensing

domenica 31 maggio @ Tinì Soundgarden Cecina



MËSTIZA – Formatosi nel 2021, il suo spagnolo MËSTIZA ha saputo da subito sviluppare un’identità sonora alquanto distintiva, fondendo le radici culturali del flamenco con l’energia della musica elettronica. Il loro set miscelano house, melodic techno e groove latini che si intrecciano con battiti di mani, percussioni e l’intensità emotiva del flamenco. Lo scorso aprile è uscito il loro secondo album “Spanish Chica”, pochi giorni prima del loro debutto al festival Coachella, così come arrivano al King’s il giorno dopo l’inizio della loro residenza domenicale all’Hï Ibiza.

lunedì 1° giugno @ King’s Club Jesolo



PAUL VAN DYK – Indiscusso pioniere e punto di riferimento del djing da più di 30 anni, il tedesco Paul van Dyk torna in Italia grazie al festival Spirit of Trance, in programma al Sottomura Openair di Ferrara; insieme a lui, Aly & Fila, Bryan Kearney, Ferry Corsten, Giuseppe Ottaviani, John O’Callaghan. Paul van Dyk è autore di autentici inni dance come “For An Angel”, così come ha appena lanciato VANDIT Next Generation, un’iniziativa di scouting e tutoraggio di talenti, pensata per scoprire, supportare e valorizzare la prossima generazione di produttori di musica elettronica a livello globale.

lunedì 1° giugno @ Spirit of Trance Ferrara

foto d’apertura: Tinì Soundgarden Cecina – credits Elephant Studio