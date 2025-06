Dopo aver rappresentato l’Italia al G7 in Canada, Giorgia Meloni è rientrata a Roma e ha deciso di condividere con i suoi follower un momento tenero insieme alla figlia Ginevra, che l’ha accompagnata a Kananaskis, nella provincia occidentale dell’Alberta. Lo testimonia una fotografia condivisa sui social, che la ritrae mentre la stringe in un abbraccio.

Giorgia Meloni e l’abbraccio alla figlia Ginevra: “La mia forza più grande”

Un momento intimo che ha voluto accompagnare con una frase semplice e intensa: “La mia forza più grande. Ovunque. Sempre“. La fine della relazione con Andrea Giambruno, padre della bambina, ha lasciato strascichi emotivi e mediatici non facili da gestire, che l’hanno spinta a proteggere con determinazione la propria sfera privata. Da allora, ogni energia è stata dedicata a garantire a Ginevra stabilità e serenità. Anche se non è stato facile, le due sembrano oggi aver raggiunto un equilibrio nuovo. Nel frattempo, Giambruno ha intrapreso una nuova relazione, restando però una figura presente nella vita della figlia. I rapporti con Meloni, tuttavia, appaiono distanti. Lo si è notato anche in occasione del saggio scolastico di fine anno: sebbene fossero entrambi presenti, tra i due non c’è stato alcun segno di interazione, nemmeno un saluto. Eppure, per la piccola, i genitori continueranno a essere i due principali punti di riferimento.

Giorgia Meloni e lo scatto dell’abbraccio alla figlia: un messaggio di serenità

È proprio questo il messaggio che traspare dallo scatto condiviso da Giorgia Meloni: anche quando il privato si sgretola, l’amore per un figlio resta ciò che conta, il collante che può tenere insieme ciò che la vita ha separato. Nel caso di Ginevra, purtroppo, gli attacchi non sono mancati. È finita più volte nel mirino dell’odio, vittima collaterale di critiche rivolte alla madre, come nel caso delle recenti parole di un professore di tedesco che hanno suscitato indignazione e rabbia: un atto che ha mostrato il volto più crudele dell’odio digitale. Ma in mezzo a tutto questo, l’immagine di Giorgia Meloni che abbraccia la figlia parla di un amore sereno, che è fondamento e risposta a tutto il resto.