Mondiali 2026, La Ruota della Fortuna e Presadiretta: i dati Auditel del 14 giugno

La partita Paesi Bassi-Giappone dei Mondiali 2026 ha dominato la prima serata, mentre La Ruota della Fortuna ha trionfato nell'access prime time. Scopri tutti i dati degli ascolti TV.

La domenica 14 giugno 2026 ha visto una sfida accesa tra i programmi televisivi, con i Mondiali 2026 a fare da padroni nella prima serata. La partita tra Paesi Bassi e Giapponetrasmessa su Rai 1ha raccolto un pubblico di 3.731.000 spettatoricon uno share del 28%. Un risultato che ha confermato l’interesse del pubblico per il torneo calcistico.

Ma non solo calcio. Nell’access prime timeLa Ruota della Fortuna su Canale 5 ha ottenuto un notevole successo, con 4.362.000 spettatori e uno share del 27,2%. Un risultato che ha superato quello di Affari Tuoi su Rai 1visto da 3.681.000 spettatori con uno share del 23,7%.

La prima serata: Mondiali in testa, seguono Racconto di una Notte e Presadiretta

Nella prima serata, oltre alla partita dei Mondiali, altri programmi hanno cercato di conquistare il pubblico. Su Canale 5Racconto di una Notte ha ottenuto 1.749.000 spettatori e uno share del 15,2%mentre su Rai 3il meglio di Presadiretta ha raccolto 853.000 spettatori con uno share del 5,6%.

Tra gli altri programmi, My Spy su Italia 1 ha avuto 795.000 spettatori (5,3% di share), La Corrida sul Nove 444.000 spettatori (4,4% di share), Elsbeth su Rai 2 556.000 spettatori (4% di share), Unfit – La Psicologia di Donald Trump su La7 441.000 spettatori (3% di share), Assassinio sul Nilo su Rete 4 387.000 spettatori (2,8% di share) e Jumanji – The Next Level su Tv8 254.000 spettatori (1,9% di share).

L’access prime time: La Ruota della Fortuna trionfa

Nell’access prime timeil programma più visto è stato La Ruota della Fortuna su Canale 5con 4.362.000 spettatori e uno share del 27,2%. A seguire, Affari Tuoi su Rai 1 ha registrato 3.681.000 spettatori con uno share del 23,7%mentre Gira la Ruota della Fortuna su Canale 5 ha avuto 3.053.000 spettatori (20,4% di share).

Altri programmi dell’access prime time hanno ottenuto risultati minori: In Onda su La7 con 1.130.000 spettatori (7,3% di share), NCIS su Italia 1 con 838.000 spettatori (5,4% di share), 4 di Sera Weekend su Rete 4 con 698.000 spettatori (4,7% di share), Illuminate su Rai 3 con 473.000 spettatori (3,1% di share), 4 Ristoranti su Tv8 con 381.000 spettatori (2,5% di share) e Little Big Italy sul Nove con 299.000 spettatori (1,9% di share).

Il preserale: Reazione a Catena batte Avanti un altro

Nel preseraleil programma più seguito è stato Reazione a Catena su Rai 1con 2.916.000 spettatori e uno share del 23,4%. A seguire, Avanti un altro su Canale 5 ha ottenuto 1.486.000 spettatori (12,7% di share), mentre F1 su Tv8 ha avuto 1.377.000 spettatori (13,7% di share).

Altri programmi del preserale hanno ottenuto risultati minori: TGR su Rai 3 con 1.720.000 spettatori (13,5% di share), La promessa su Rete 4 con 762.000 spettatori (5,7% di share), Blob su Rai 3 con 691.000 spettatori (5,1% di share), Hawaii Five-0 su Italia 1 con 509.000 spettatori (3,8% di share), Studio Aperto Mag su Italia 1 con 426.000 spettatori (3,9% di share), Blue Bloods su Rai 2 con 385.000 spettatori (2,9% di share), Italia chiama America su Rai 2 con 338.000 spettatori (3% di share), Tg2 Dossier su Rai 2 con 236.000 spettatori (2,4% di share), Little Big Italy sul Nove con 235.000 spettatori (2% di share) e Marilyn and the Mafia su La7 con 176.000 spettatori (1,7% di share).