Home > Video > The italian diplomatic activity from abroad - June 8, 2026 The italian diplomatic activity from abroad - June 8, 2026 "The italian diplomatic activity" podcast is available on podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) and the main streaming platforms.... di Adnkronos Pubblicato il 15 Giugno 2026 alle 13:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos “The italian diplomatic activity” podcast is available on podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) and the main streaming platforms. https://www.youtube.com/watch?v=XrpL6BW8fA4 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiSpagna18:00CESTGirone HCapo VerdeBelgio21:00CESTGirone GEgittoDomaniArabia Saudita00:00CESTGirone HUruguayIran03:00CESTGirone GNuova ZelandaRisultatiOggiSvezia5–1FT · Girone FTunisiaCosta d'Avorio1–0FT · Girone EEcuadordom 14 giuOlanda2–2FT · Girone FGiapponeGermania7–1FT · Girone ECuraçaoAggiornato 14:26 CEST