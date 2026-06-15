Home > Video > Foreign press review - June 8, 2026 Foreign press review - June 8, 2026 "Foreign press review" podcast, available on podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) and the main streaming platforms.... di Adnkronos Pubblicato il 15 Giugno 2026 alle 13:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos “Foreign press review” podcast, available on podcast.adnkronos.com (https://podcast.adnkronos.com/show/aggiungi-contatto/) and the main streaming platforms. https://www.youtube.com/watch?v=MnEfcUz7HQo 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiSpagna18:00CESTGirone HCapo VerdeBelgio21:00CESTGirone GEgittoDomaniArabia Saudita00:00CESTGirone HUruguayIran03:00CESTGirone GNuova ZelandaRisultatiOggiSvezia5–1FT · Girone FTunisiaCosta d'Avorio1–0FT · Girone EEcuadordom 14 giuOlanda2–2FT · Girone FGiapponeGermania7–1FT · Girone ECuraçaoAggiornato 14:26 CEST