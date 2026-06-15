Fiere, Cietta: "Nuovi poli produttivi e filiere diversificate ridisegnano il mercato delle

Il settore della calzatura e della pelletteria è interessato da profondi cambiamenti nelle dinamiche produttive globali. La produzione mondiale di calzature è sempre meno concentrata in un solo Paese e la Cina che non è più la “fabbrica del mondo”. A spiegarlo è Enrico Cietta, presidente de...

Il settore della calzatura e della pelletteria è interessato da profondi cambiamenti nelle dinamiche produttive globali. La produzione mondiale di calzature è sempre meno concentrata in un solo Paese e la Cina che non è più la “fabbrica del mondo”. A spiegarlo è Enrico Cietta, presidente del Comitato Scientifico Expo Riva Schuh e Gardabags nel corso della 105esima edizione della manifestazione.

“Le aziende cinesi stanno delocalizzando parte delle attività verso aree con costi del lavoro più contenuti, come Vietnam, Cambogia e India”, ha sottolineato Enrico Cietta presidente del Comitato Scientifico Expo Riva Schuh e Gardabags.

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