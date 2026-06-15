Home > Video > Fiere, Cietta: "Nuovi poli produttivi e filiere diversificate ridisegnano il ...

Fiere, Cietta: "Nuovi poli produttivi e filiere diversificate ridisegnano il mercato delle

Fiere, Cietta: "Nuovi poli produttivi e filiere diversificate ridisegnano il mercato delle

Il settore della calzatura e della pelletteria è interessato da profondi cambiamenti nelle dinamiche produttive globali. La produzione mondiale di calzature è sempre meno concentrata in un solo Paese e la Cina che non è più la “fabbrica del mondo”. A spiegarlo è Enrico Cietta, presidente de...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Il settore della calzatura e della pelletteria è interessato da profondi cambiamenti nelle dinamiche produttive globali. La produzione mondiale di calzature è sempre meno concentrata in un solo Paese e la Cina che non è più la “fabbrica del mondo”. A spiegarlo è Enrico Cietta, presidente del Comitato Scientifico Expo Riva Schuh e Gardabags nel corso della 105esima edizione della manifestazione.

“Le aziende cinesi stanno delocalizzando parte delle attività verso aree con costi del lavoro più contenuti, come Vietnam, Cambogia e India”, ha sottolineato Enrico Cietta presidente del Comitato Scientifico Expo Riva Schuh e Gardabags.

https://www.youtube.com/watch?v=_uXLAyIWpWA

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Spagna
18:00CESTGirone H
Capo Verde
Belgio
21:00CESTGirone G
Egitto
Domani
Arabia Saudita
00:00CESTGirone H
Uruguay
Iran
03:00CESTGirone G
Nuova Zelanda

Risultati

Oggi
Svezia
51FT · Girone F
Tunisia
Costa d'Avorio
10FT · Girone E
Ecuador
dom 14 giu
Olanda
22FT · Girone F
Giappone
Germania
71FT · Girone E
Curaçao
Aggiornato 14:26 CEST