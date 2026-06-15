Addio ad Anne Schedeen, storico volto di Kate in ‘ALF’: morta a 77 anni

Anne Schedeen è stata un’attrice statunitense, nota soprattutto per il ruolo di Kate Tanner nella sitcom ALF. È morta all’età di 77 anni, dopo una carriera televisiva che l’ha resa un volto riconoscibile tra anni ’70 e ’80, grazie a numerose apparizioni in serie di successo prima della notorietà internazionale e della successiva uscita graduale dalle scene.

Carriera, formazione e il successo televisivo di Anne Schedeen con ‘ALF’

Nata come Luanne Ruth Schedeen nel 1949 a Portland, in Oregon, Anne Schedeen si avvicinò alla recitazione sin da giovanissima, trasformando presto la passione infantile in un percorso professionale. Dopo un’infanzia trascorsa in ambiente rurale e i primi esperimenti teatrali locali, studiò tra Oregon e Hawaii prima di trasferirsi a New York per tentare la carriera artistica.

Gli inizi furono complessi: tra lavori come modella, commessa e piccole esperienze pubblicitarie, riuscì gradualmente a costruirsi uno spazio nel mondo dello spettacolo.

La svolta arrivò con un contratto con gli Universal Studios, che le permise di entrare stabilmente nella televisione americana. Nel corso degli anni ’70 e ’80 partecipò a numerose serie di successo come Emergency!, Marcus Welby, Simon & Simon, Tre cuori in affitto, Il profumo del successo e La signora in giallo, oltre a ruoli cinematografici in produzioni come Embryo (1976) e Omicidio a New Orleans (1996).

Questa fase le consentì di diventare un volto familiare al pubblico televisivo, anche prima della fama globale.

Il grande successo arrivò con la sitcom ALF, trasmessa negli Stati Uniti dal 1986 al 1990, che raccontava le vicende di una famiglia americana alle prese con un alieno sarcastico e imprevedibile. Schedeen interpretò Kate Tanner in tutti i 101 episodi, contribuendo in modo decisivo alla popolarità della serie. In seguito ricordò con entusiasmo il primo impatto con il progetto: “Quando lessi la sceneggiatura pensai che fosse davvero divertente. Quell’alieno mi faceva ridere“. Allo stesso tempo, non nascose le difficoltà tecniche delle riprese, caratterizzate dalla presenza del pupazzo di ALF e da tempi di lavorazione molto lunghi: “incubo tecnico“, raccontò, aggiungendo che “Se avevi una scena con ALF, ci volevano secoli” e che un singolo episodio poteva richiedere anche “dalle 20 alle 25 ore di riprese“.

Dopo la conclusione della serie, continuò a lavorare in televisione con apparizioni in produzioni come Perry Mason: Omicidio sull’asfalto, Splendida e mortale e Giudice Amy, prima di ridurre progressivamente la sua presenza sulle scene. Fu sposata con l’attore e produttore Christopher Barrett. Con il tempo, scelse una vita più riservata, pur mantenendo vivo il legame con la sua carriera e con il pubblico che l’aveva conosciuta grazie al ruolo di Kate Tanner.

Addio ad Anne Schedeen, storico volto di Kate in ‘ALF’: morta a 77 anni

L’attrice statunitense Anne Schedeen, diventata celebre a livello internazionale per aver interpretato Kate Tanner nella sitcom ALF, si è spenta all’età di 77 anni. Il decesso è avvenuto il 14 giugno 2026, la notizia è stata resa pubblica attraverso una comunicazione diffusa sui social dalla famiglia e confermata dal suo agente storico, Tom Markley. Non sono state divulgate informazioni ufficiali sulle cause della morte.

Nel messaggio di addio, i familiari hanno voluto restituire un ritratto molto personale dell’attrice, sottolineandone il lato umano oltre alla carriera: “Con il cuore più pesante condividiamo che Anne è morta serenamente“. In un altro passaggio si legge: “Lascia un’eredità straordinaria fatta di energia creativa, umorismo brillante, amore per la famiglia, adorazione per i cagnolini, passione per i mercatini dell’usato e per le belle storie“. Il ricordo si è esteso anche alla sua creatività artistica, fatta di dipinti a olio, sculture e gioielli realizzati a mano, elementi che negli anni avevano accompagnato la sua vita lontano dai set.

Anche il suo agente Tom Markley ha confermato la notizia con parole di grande stima: “Anne era una vera artista e un’amica. Una persona unica. Mi mancherà“. Il tono generale dei messaggi di cordoglio ha restituito l’immagine di una figura molto amata non solo nell’ambiente televisivo, ma anche nella vita privata, dove era considerata una presenza affettuosa e creativa.

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