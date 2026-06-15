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Affari Tuoi, Stefano De Martino cade in diretta: come sta il conduttore

Affari Tuoi, Stefano De Martino cade in diretta: come sta il conduttore

Puntata ricca di emozioni e colpi di scena quella del game show Rai: ecco che cosa è successo.

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Nel corso dell’ultima puntata di “Affari Tuoi“, attimi di paura per Stefano De Martino, che è caduto a terra. Ecco nel dettaglio che cosa è successo.

Affari Tuoi, la puntata di ieri sera 14 giugno 2026

Puntata ricca di colpi di scena quella di ieri sera, domenica 14 giugno 2026, di Affari Tuoi“.

Protagonista Margot dalla Valle D’Aosta, che ha giocato con il pacco numero 6 e si è fatta accompagnare dal padre Aurelio. La gara è iniziata in salita, fuori subito i pacchi da 100mila euro, da 50mila e da 20mila. Dopo che Margot ha rifiutato la prima offerta del Dottore da 30mila euro, eliminati anche i pacchi da 30mila e 75mila euro.

Nuova offerta del Dottore da 20mila euro, anche questa rifiutata dalla concorrente. Alla fine Margot è arrivata alla fine con il pacco nero e quello da 15mila, col Dottore che, vista l’incognita del pacco nero, le ha offerto 30mila euro che stavolta la concorrente ha accettato. Inoltre si è portata a casa altri 2mila euro per aver trovato Gennarino nei primi pacchi.

Affari Tuoi, Stefano De Martino cade in diretta: come sta il conduttore

Oltre alla gara di Margot, protagonista ieri ad “Affari Tuoi” Stefano De Martino che si è inserito nel passo a due ispirato a Zorro tra Herbert Ballerina e Martina Miliddi. In un duello con la spada, De Martino è stato trascinato a terra da Herbert Ballerina: “Mi hai fatto cadere a terra”, ha esclamato il conduttore napoletano, con Herbert che gli ha chiesto se si fosse fatto male. A quanto pare tutto a posto per Stefano De Martino, caduta senza conseguenze.

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