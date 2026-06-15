Tú sí que vales 2026: Giulia Stabile lascia, Elisabetta Canalis entra

Il mondo della televisione è in fermento per l’imminente ritorno di Tú sí que vales su Canale 5. La popolare trasmissione, che ha conquistato il pubblico con le sue esibizioni mozzafiato, si prepara a una nuova stagione ricca di novità. Tra i cambiamenti più significativi, l’addio di Giulia Stabile e l’ingresso di Elisabetta Canalis nel cast fisso.

Giulia Stabile lascia per il tour di Rosalía

Dopo tre anni di presenza costante nel programma, Giulia Stabile ha deciso di lasciare il suo ruolo per dedicarsi al tour mondiale della star spagnola Rosalía. La ballerina, che ha affascinato il pubblico con la sua grazia e professionalità, ha scelto di intraprendere questa nuova avventura artistica.

La sua assenza sarà sicuramente sentita, ma il programma è pronto a rinnovarsi con nuove energie.

Elisabetta Canalis torna in tv con Tú sí que vales

Elisabetta Canalisex velina di Striscia la Notiziafa il suo ritorno in televisione dopo anni di assenza dai radar. La 47enne di origini sarde, nota per la sua carisma e versatilità, sarà affiancata da Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni alla conduzione del talent show.

Questo ritorno rappresenta un’opportunità importante per Canalis, che ha partecipato recentemente come concorrente al game show Tilt – Tieni il tempo su Italia 1.

Il ritorno di Belén Rodríguez

Non solo Canalis: anche Belén Rodríguez farà parte della nuova stagione di Tú sí que vales. La modella argentina, che ha condotto il programma per nove edizioni fino al 2026, tornerà in qualità di ospite nello spazio dedicato al lip sync karaoke. Questo ritorno è visto come una sorta di ‘ritorno a casa’ per Belén, che ha lasciato un segno indelebile nella storia del programma.

La giuria confermata

Per quanto riguarda la giuria, non ci saranno grandi sorprese. Rudy ZerbiLuciana LittizzettoPaolo Bonolis e naturalmente Maria De Filippideus ex machina del programma, saranno riconfermati. Anche Sabrina Ferilli tornerà nel ruolo di vox populi, con le sue famose gag insieme a ‘Queen Mary’ e Giovannino, il ‘disturbatore’ ufficiale dello show.

Le registrazioni della nuova stagione inizieranno a breve, con la messa in onda prevista per fine settembre. Gli appassionati del programma possono quindi prepararsi a vivere nuove emozioni e scoprire i talenti che si esibiranno sul palco di Tú sí que vales.