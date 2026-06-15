Disclosure Day di Spielberg trionfa in Italia e USA: i numeri del successo

Disclosure Day di Steven Spielberg ha dominato il box office in Italia e USA, con incassi record e un pubblico adulto. Scopri i dettagli del successo e le novità nei cinema.

Steven Spielberg torna a fare il botto al botteghino con Disclosure Day il suo nuovo film di fantascienza che ha letteralmente spazzato via la concorrenza sia in Italia che negli USA. Un successo che non si vedeva da anni, con numeri che parlano da soli e un pubblico che ha risposto con entusiasmo all’appello del maestro del cinema.

Ma non è solo Spielberg a far parlare di sé. Anche altre pellicole hanno registrato incassi notevoli, dimostrando che il cinema continua a essere un punto di riferimento per milioni di spettatori. Vediamo insieme i dettagli di questo weekend da record.

Il trionfo di Disclosure Day in Italia e USA

In Italia, Disclosure Day ha debuttato in testa alla classifica Cinetel con un incasso di 1.923.635 euro in cinque giorni di programmazione, attirando 236.406 presenze.

Un risultato che ha sorpreso anche gli addetti ai lavori, considerando che il film è riuscito a mantenere il primo posto anche nel weekend successivo, nonostante un calo del 28,2% rispetto al weekend precedente.

Negli USA, il film ha fatto ancora meglio, debuttando con un incasso record di 44 milioni di dollari di cui quasi la metà provenienti da sale IMAX e premium.

Un risultato che ha superato le previsioni iniziali di 35 milioni di dollari posizionando Disclosure Day tra i migliori esordi per un’opera originale di Spielberg degli ultimi vent’anni.

Il pubblico che ha sostenuto il debutto è stato principalmente adulto, con il 40% degli spettatori over 45 e il 24% nella fascia 25-34 anni. Un dato che conferma l’appeal trasversale del film, capace di attrarre non solo i giovani ma anche un pubblico più maturo.

Le altre pellicole in classifica

Al secondo posto della classifica Cinetel in Italia troviamo Scary Movie che ha incassato altri 688.000 euro portando il totale a 3.192.200 euro in due settimane di programmazione. Segue Backrooms l’horror di Kane Parsons che ha totalizzato 4.211.900 euro di cui 347.660 nel fine settimana.

Stabile al quarto posto Obsession di Curry Barker, che nel weekend ha totalizzato 336.000 euro e 4.027.500 euro in cinque settimane. Chiude la top five il BTS World Tour Arirang In Busan: Live Viewing che ha incassato 257.000 euro in due giorni nei cinema.

Tra le altre pellicole in classifica, Masters of the Universe di Travis Knight ha incassato 184.483 euro nel weekend, mentre Michael ha registrato 160.436 euro in otto settimane di programmazione. Il diavolo veste Prada ha incassato 31.833.586 euro in sette settimane, mentre Il prigioniero con Alessandro Borghi ha totalizzato 42.380 euro in quattro giorni.

Le novità nei cinema

Non mancano le novità nei cinema italiani. Tra i film in uscita, Diaz – Non pulire questo sangueArrapaho e Still Walking – Camminando in un giorno d’estate torneranno in sala lunedì, insieme a Tullio Kezich – A proposito di me. Martedì sarà la volta di Django mentre mercoledì arriveranno Fuze – Conto alla rovescia e Ricchi… da Morire – Delitti in Famiglia.

Tra le altre uscite, Toy Story 5Era meglio domaniAllora balliamoIbridazioniTi Auguro ogni Bene e Il bacio della donna ragno saranno disponibili nelle sale a partire dal 18 giugno. Inoltre, il 22 giugno torneranno in sala Non bussare alla mia portaThe Million Dollar HotelLisbon StoryL’amico americano e Alice nelle città.

Un risultato che, nonostante il calo, conferma il cinema come uno dei principali intrattenimenti per il pubblico italiano e internazionale.