Due ore di hit per il debutto del tour dell'estate 2026 dei Negramaro

Campobasso, 15 giu. (askanews) – Un abbraccio lungo oltre vent’anni di musica, una festa collettiva cantata a squarciagola da migliaia di persone e un messaggio che campeggia gigantesco sul palco: “PACE”. È partita da Campobasso, davanti a un pubblico entusiasta, l’avventura di “Una storia ancora semplice Tour 2026”, la nuova tournée estiva dei Negramaro che fino a settembre attraverserà l’Italia nei principali festival e nelle più importanti arene outdoor del Paese, prima di una lunga pausa annunciata dalla band.Uno show potente e spettacolare, impreziosito da una scenografia monumentale dominata da grandi scritte luminose e immagini che accompagnano il viaggio musicale della band, capace di trasformare ogni canzone in un racconto condiviso.

Sul palco, Giuliano Sangiorgi e compagni hanno celebrato oltre due decenni di carriera con una scaletta costruita come una lunga cavalcata tra successi generazionali e momenti di intensa partecipazione emotiva.L’apertura è affidata a una sorprendente versione dal sapore anni Ottanta di “Una storia semplice”, che introduce il pubblico in un viaggio tra passato e presente.

Da lì in avanti è una successione di hit accolte da cori incessanti: da “Luna piena” a “Ricominciamo tutto”, passando per “Contatto”, “Fino all’imbrunire”, “La prima volta” e “Per uno come me”.Tra i momenti più applauditi della serata il ritorno di “Sing-hiozzo”, storico brano di Casa 69, riproposto in una nuova veste che parte intima e acustica per poi esplodere in una travolgente versione rock.

Emozionante anche “Ti è mai successo”, accolta da un boato del pubblico, mentre uno dei passaggi più intensi dello spettacolo arriva con il medley piano e voce di “Sei”, “Attenta” (piano e voce) e “Sing-hiozzo”: migliaia di telefoni illuminano l’area concerti mentre l’intero pubblico canta ogni parola insieme alla band.La seconda parte dello show è una sequenza inarrestabile di classici: “Solo 3 minuti”, “Cade la pioggia”, “Estate”, “L’immenso”, “Via le mani dagli occhi” e una monumentale “Meraviglioso”, trasformata in un gigantesco canto collettivo.Poi il finale affidato ai bis con “Marziani”, “Mentre tutto scorre” e “Parlami d’amore”, che chiudono una serata vissuta tra energia e celebrazione.”Una storia ancora semplice Tour 2026″ rappresenta l’ultima occasione per vedere i Negramaro dal vivo prima della lunga pausa annunciata dalla band. Dopo il debutto di Campobasso, il tour proseguirà nei principali festival italiani (il 20 giugno a Rock in Roma) fino al grande finale del 20 settembre all’Arena di Verona, in quello che si annuncia come uno degli appuntamenti musicali più attesi dell’anno.