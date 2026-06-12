L’Isola dei Famosi è diventato il programma più chiaccherato di questa estate e le riprese non sono nemmeno incominciate ufficialmente, d’altronde tra il cambio alla conduzione ed i rumors riguardo i partecipanti è normale che se ne parli, proprio su questo fronte è arrivata un’ufficialità importantissima.

Riprese incominciate lontane da sguardi indiscreti

Le riprese de L’Isola dei Famosi sono ufficialmente iniziate quest’oggi 12 giugno e per preservare ogni dettaglio non sono emerse notizie in merito, ci sono degli insider sul posto ma sono sottoposti ad embargo da parte della produzione.

Il motivo è semplice, questa edizione sarà la prima registrata ad andare in onda, le puntate saranno difatti disponibili per la visione a partire dal prossimo autunno, una decisione che va in contro tendenza rispetto alla storia del format.

Un tentativo perfetto per creare hype ed interazioni prima di vedere realmente che cosa è accaduto, chi è stato eliminato e chi ha vinto il celebre reality show.

Eva Grimaldi tra i vip naufraghi, ecco perchè

Nel mentre prosegue il toto partecipanti ed è arrivata una notizia a sorpresa, a fornirla Imma Battaglia, moglie di Eva Grimaldi.

Battaglia ha svelato, come riporta ComingSoon.it che la moglie parteciperà a questa edizione. Battaglia ha spiegato il motivo reale dietro questa scelta.

Si tratterebbe infatti di un’occasione perfetta per mostrare le proprie qualità senza filtri e di migliorare la propria sicurezza ed esperienza lavorativa.

Un ritorno in grande stile di uno dei volti più apprezzati di cinema e fiction in Italia che nell’ultimo periodo ha avuto poche occasioni per lavorare nel settore con continuità, chissà che non possa tornare in vista proprio grazie al suo ruolo nel noto reality di Mediaset.