Il ministro Piantedosi ridimensiona l’allarme: “La sicurezza non è un’emergenza fuori controllo”

Il tema della sicurezza e del contrasto alla criminalità organizzata è tornato al centro del dibattito politico e istituzionale, soprattutto alla luce delle recenti dichiarazioni del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e delle misure adottate sul territorio. Tra valutazioni sul racconto pubblico del fenomeno, rafforzamento delle forze dell’ordine e nuove strategie contro estorsioni e mafia, emerge un quadro in cui prevenzione, risorse e percezione sociale si intrecciano sempre più strettamente.

Palermo, criminalità organizzata e rafforzamento delle risposte dello Stato

Come riportato da Il Giornale di Sicilia, nel corso di una missione a Palermo, dopo un comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica convocato a seguito di un’escalation di attentati e pressioni estorsive, Piantedosi ha illustrato un piano di rafforzamento delle forze dell’ordine. Ha spiegato che dall’inizio del 2025 sono state assegnate circa 850 unità aggiuntive tra polizia, carabinieri e Guardia di finanza, con un saldo netto positivo rispetto ai pensionamenti, e ha annunciato ulteriori 90 unità in arrivo tra luglio e agosto.

Accanto al tema degli organici, ha annunciato anche investimenti per la sicurezza urbana, tra cui circa 5 milioni di euro destinati all’area metropolitana per potenziare i sistemi di videosorveglianza e rendere più efficace l’attività investigativa.

Il ministro ha poi lanciato un appello diretto ai commercianti: «Faccio un appello ai commercianti perché si rivolgano alle forze dell’ordine e denuncino le richieste di estorsione», evidenziando come il numero di denunce resti basso rispetto ai riscontri giudiziari sulle attività del racket.

Secondo Piantedosi, questa mancanza di collaborazione può rallentare la risposta investigativa, mentre una maggiore fiducia nello Stato può rafforzare la prevenzione. Ha inoltre sottolineato che la criminalità organizzata non è scomparsa, parlando di un possibile «ricambio generazionale» e di nuove dinamiche mafiose ancora attive sul territorio, richiamando anche recenti indagini della Direzione distrettuale antimafia. Nel suo intervento ha infine ribadito che «chi immaginava che la mafia non esistesse più a Palermo sbagliava», ringraziando pubblicamente il procuratore Maurizio de Lucia per il lavoro svolto sul fronte antimafia.

Il ministro Piantedosi ridimensiona l’allarme: “La sicurezza non è un’emergenza fuori controllo”

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, in una lettera pubblicata su Il Foglio, pare abbia sostenuto che in Italia il tema della sicurezza viene spesso amplificato da letture eccessivamente allarmistiche, pur non essendo «un’emergenza fuori controllo».

L’intervento sarebbe arrivato in risposta a un editoriale del direttore Claudio Cerasa, che proponeva un’intesa politica ampia per evitare che immigrazione e percezione di insicurezza alimentino tensioni sociali, fino a possibili esplosioni di violenza collettiva come accaduto in altri contesti europei. Piantedosi avrebbe detto di condividere l’esigenza di una strategia comune sui rimpatri tra maggioranza e opposizione, ma avrebbe criticato il dibattito pubblico parlando di «allarmismo e strumentalizzazione» e di posizioni «pregiudiziali, infondate, disconnesse dalla realtà. Sicuramente superficiali».

Questa impostazione si inserisce in una fase in cui il governo ha già approvato più interventi normativi in materia di sicurezza negli ultimi anni, spesso oggetto di critiche per la loro eterogeneità e per la gestione complessiva dei diversi ambiti, dalle manifestazioni all’immigrazione fino al ruolo delle forze dell’ordine. Lo stesso ministro avrebbe rivendicato la necessità di rafforzare gli strumenti di controllo e prevenzione, in un contesto politico in cui il tema sicurezza resta centrale e altamente divisivo nel confronto tra maggioranza e opposizione.