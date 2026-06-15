Iran: ancora "profonda sfiducia" verso gli Usa nonostante l'accordo

Roma, 15 giu. (askanews) – Il ministero degli Esteri iraniano, tramite il suo portavoce Esmaeil Baqaei, ha dichiarato che Teheran nutre ancora una “profonda sfiducia” nei confronti degli Stati Uniti, nonostante l’accordo quadro raggiunto per mettere fine alla guerra.”Allo stesso tempo, purtroppo, bisogna riconoscere che la profonda sfiducia dell’Iran nei confronti degli Stati Uniti deriva da una lunga storia di misfatti commessi dai leader americani contro il popolo iraniano, che risale al 1953 e anche prima, e che continua ancora oggi”, ha dichiarato il portavoce.”Esiste una sfiducia così radicata tra il popolo iraniano e il governo degli Stati Uniti.

Gli Stati Uniti hanno ancora molta strada da fare prima di potersi guadagnare la fiducia del popolo iraniano”, ha aggiunto.”Pertanto, questo è stato solo un passo verso la riduzione delle tensioni, verso la fine di una guerra che ha danneggiato la nostra regione e inflitto enormi danni al popolo iraniano, e che ha portato a perdite e a una pesante sconfitta per coloro che hanno dato inizio a questa aggressione”, ha concluso.