Home > Video > Climatizzatori

Climatizzatori

Climatizzatori

Climatizzatori, impianti raddoppiati negli ultimi anni...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

Climatizzatori, impianti raddoppiati negli ultimi anni

https://www.youtube.com/watch?v=3oGVXzffJIw

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Spagna
18:00CESTGirone H
Capo Verde
Belgio
21:00CESTGirone G
Egitto
Domani
Arabia Saudita
00:00CESTGirone H
Uruguay
Iran
03:00CESTGirone G
Nuova Zelanda

Risultati

Oggi
Svezia
51FT · Girone F
Tunisia
Costa d'Avorio
10FT · Girone E
Ecuador
dom 14 giu
Olanda
22FT · Girone F
Giappone
Germania
71FT · Girone E
Curaçao
Aggiornato 17:28 CEST