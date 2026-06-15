Home > Video > Climatizzatori Climatizzatori Climatizzatori, impianti raddoppiati negli ultimi anni... di Adnkronos Pubblicato il 15 Giugno 2026 alle 16:50 © Riproduzione riservataVideo Adnkronos Climatizzatori, impianti raddoppiati negli ultimi anni https://www.youtube.com/watch?v=3oGVXzffJIw 🏆Mondiali 2026LIVEIn direttaProssime partiteOggiSpagna18:00CESTGirone HCapo VerdeBelgio21:00CESTGirone GEgittoDomaniArabia Saudita00:00CESTGirone HUruguayIran03:00CESTGirone GNuova ZelandaRisultatiOggiSvezia5–1FT · Girone FTunisiaCosta d'Avorio1–0FT · Girone EEcuadordom 14 giuOlanda2–2FT · Girone FGiapponeGermania7–1FT · Girone ECuraçaoAggiornato 17:28 CEST