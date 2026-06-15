“Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri”: polemica sulle parole di Vannacci

Il dibattito sul femminicidio torna al centro della scena politica dopo le dichiarazioni di Roberto Vannacci durante l’assemblea costituente di Futuro Nazionale. Le sue parole sulla natura del reato hanno aperto un confronto acceso sul rapporto tra diritto, violenza di genere e tutela delle vittime.

Immigrazione, elezioni e politica internazionale: il progetto politico di Futuro Nazionale

Nel corso del suo intervento, durato circa un’ora e mezza e accompagnato dagli applausi dei presenti, Vannacci ha affrontato anche il tema delle quote di rappresentanza e delle pari opportunità, sostenendo che incarichi professionali e ruoli di responsabilità dovrebbero dipendere esclusivamente dalle capacità individuali. «Una posizione di lavoro la si guadagna in base al merito, non in base a quello che uno ha sotto le mutande, questa è parità», ha dichiarato, criticando i sistemi di riequilibrio basati sul genere.ù

Oltre al dibattito sulla violenza di genere, Vannacci ha utilizzato l’assemblea romana per presentare la linea politica di Futuro Nazionale, soffermandosi su immigrazione, scenari elettorali e rapporti internazionali.

Sul tema degli ingressi irregolari, il generale ha rivendicato la possibilità di attuare una politica di rimpatri degli irregolari, definita “remigrazione”, attraverso accordi con i Paesi di origine dei migranti. Rispondendo alle domande dei cronisti ha dichiarato: «Mi chiamo Vannacci, mandateci al governo e ci riusciremo», sostenendo che il suo movimento sarebbe in grado di realizzare ciò che altri esecutivi non hanno portato a termine.

Il leader di Futuro Nazionale ha poi evidenziato la crescita del consenso raccolto dal nuovo partito, dichiarando di non volersi definire “l’uomo della speranza”, ma rivendicando il ruolo di punto di riferimento per gli iscritti al movimento: «La cosa che mi riempie di orgoglio è di essere punto di riferimento per 100 mila italiani che hanno preso la tessera del partito». Secondo Vannacci, il suo progetto politico rappresenterebbe la richiesta di cambiamento proveniente da una parte dell’elettorato.

Guardando alle prospettive future, il generale ha lanciato un messaggio alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni in merito all’eventualità di elezioni anticipate, assicurando che il partito sarebbe già pronto alla competizione elettorale: «Siamo pronti alle votazioni anche domani. Non è un problema di tempo per noi. La premier decida la data, Futuro Nazionale è già pronto, è già in trincea».

Sul fronte internazionale, Vannacci ha illustrato una posizione fondata, secondo le sue parole, sulla difesa degli interessi nazionali italiani. Ha dichiarato che l’Italia dovrebbe restare all’interno delle principali organizzazioni internazionali, ma senza assumere un ruolo subordinato: «Sì all’Europa ma rifiutando direttive e regolamenti che ci rendono subalterni. Sì alla Nato ma sfruttando i vantaggi».

Anche rispetto alla guerra in Ucraina, il leader politico ha indicato come priorità il raggiungimento della pace, evitando schieramenti definiti tra le parti coinvolte: «Non siamo con o contro ma per quella linea politica che faccia gli interessi dell’Italia». Secondo Vannacci, il conflitto rappresenterebbe una situazione negativa per il Paese e l’obiettivo dovrebbe essere quello di favorire un cessate il fuoco.

Aprendo il suo intervento conclusivo, il generale ha inoltre citato un verso attribuito a Fabrizio De André: «Dai diamanti non nasce niente e dal letame nascono i fiori», aggiungendo che dall’esperienza della nascita di Futuro Nazionale sarebbero già emersi «tantissimi fiori».

“Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri”: polemica sulle parole di Vannacci

Durante la seconda giornata dell’assemblea costituente di Futuro Nazionale, svolta a Roma presso l’Auditorium della Conciliazione, Roberto Vannacci ha ribadito la sua contrarietà al riconoscimento del femminicidio come fattispecie distinta dall’omicidio comune. Intervenendo con i giornalisti al termine dei lavori, il leader del nuovo movimento politico ha sostenuto che la legge dovrebbe applicarsi senza differenze legate al genere della vittima o dell’autore del reato, affermando: «Il femminicidio è un omicidio come tutti gli altri».

Secondo Vannacci, introdurre una categoria specifica per gli omicidi legati alla violenza contro le donne rappresenterebbe una distinzione non necessaria nell’ambito del diritto penale. «Un reato non è più o meno grave in base al sesso, al colore della pelle o alla religione di chi lo commette o di chi lo subisce: questa è la vera parità», ha dichiarato, spiegando la propria visione dell’uguaglianza davanti alla legge. La sua posizione è stata ribadita anche nella giornata conclusiva dell’assemblea, quando ha affermato che considerare il femminicidio un reato diverso sarebbe, a suo giudizio, «un’assurdità» e «non è questa la funzione del diritto penale».

Le sue parole hanno suscitato la reazione di chi ha vissuto direttamente le conseguenze della violenza di genere. Flamur Sula, padre di Ilaria Sula, giovane uccisa a Roma dall’ex fidanzato, ha contestato la posizione del leader politico sottolineando la differenza tra un omicidio generico e un delitto maturato in un contesto di violenza contro una donna. «Femminicidio e omicidio sono due cose ben diverse. Le leggi devono essere severe per chi fa del male alle donne», ha dichiarato, aggiungendo: «Solo chi ci passa può capire cosa vuol dire, parlare per gli altri è troppo facile».

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