Stretto di Hormuz: l'accordo tra Stati Uniti e Iran e le reazioni del G7

Stretto di Hormuz: l'accordo tra Stati Uniti e Iran e le reazioni del G7

L'accordo tra Stati Uniti e Iran per la riapertura dello Stretto di Hormuz è accolto con favore dal G7. Ursula von der Leyen sottolinea l'importanza della libertà di navigazione e la necessità di un cessate il fuoco in Libano.

Un accordo storico tra Stati Uniti e Iran potrebbe segnare una svolta cruciale per la stabilità in Medio Oriente. La riapertura dello Stretto di Hormuzpunto nevralgico per il traffico petrolifero globale, è stata accolta con favore dai leader del G7 riuniti a Evian. Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha espresso soddisfazione per l’intesa, sottolineando l’importanza di una libertà di navigazione senza ostacoli per la stabilità regionale e l’economia mondiale.

L’accordo, frutto di intensi sforzi diplomatici, è stato raggiunto grazie alla mediazione del Pakistan e sarà firmato il 19 giugno in Svizzera. Donald Trump ha annunciato la revoca del blocco navale, con le prime navi che hanno già iniziato a muoversi fuori dallo Stretto. Tuttavia, il presidente americano ha avvertito che, in caso di mancato rispetto dell’intesa, gli attacchi potrebbero riprendere.

Le dichiarazioni di von der Leyen e il ruolo del G7

Durante la conferenza stampa a Evian, Ursula von der Leyen ha ribadito che la priorità ora è la rapida e completa attuazione dell’accordo. La presidente della Commissione europea ha sottolineato che l’intesa deve portare alla fine dei programmi nucleari e balistici iraniani e ha invitato tutte le parti a rispettare la sovranità e l’integrità territoriale del Libano.

Von der Leyen ha anche evidenziato l’importanza di ridurre la dipendenza dal collo di bottiglia di Hormuzproponendo lo sviluppo di corridoi di esportazione alternativi. Questo tema sarà al centro dei discussioni del G7, che vedrà la partecipazione di leader del Golfo e del Medio Oriente.

Le reazioni internazionali e le sfide future

Kaja Kallas, Alta Rappresentante Ue per la Politica estera, ha descritto l’accordo come una potenziale svoltaaprendo la strada a negoziati più approfonditi sul programma nucleare iraniano. Anche Antonio Costa, presidente del Consiglio europeo, ha accolto con favore l’intesa, auspicando una pace duratura in Medio Oriente.

Christine Lagarde, presidente della Banca centrale europea, ha definito l’accordo una buona notiziama ha ricordato che la questione dell’arricchimento dell’uranio deve ancora essere discussa e definita. Intanto, il prezzo del petrolio ha registrato un calo significativo, riflettendo le aspettative di una maggiore stabilità negli approvvigionamenti.

Nonostante i progressi, la situazione in Libano rimane critica. Ursula von der Leyen ha ribadito che non può esserci una pace duratura finché il Libano è in fiammechiedendo un cessate il fuoco autentico. La tensione tra Israele e Libano continua, con attacchi recenti che hanno suscitato le ire della Casa Bianca.

Le sfide per la sicurezza dello Stretto di Hormuz

La Germania ha dichiarato la propria disponibilità a contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz, una volta che le condizioni necessarie saranno raggiunte. Emmanuel Macron, presidente della Francia, ha affermato che la portaerei Charles de Gaulle potrebbe essere nella zona entro due o tre giorni, pronta a intervenire se necessario.

Le modifiche all’ultimo minuto del memorandum d’intesa, apportate dopo l’attacco israeliano a Beirut, hanno reso l’accordo più favorevole per l’Iran. Tuttavia, il portavoce del ministero degli Esteri iraniano ha dichiarato che gli Stati Uniti hanno ancora molta strada da fare per riconquistare la nostra fiducia.

L’accordo tra Stati Uniti e Iran rappresenta un passo significativo verso la stabilità regionale, ma le sfide rimangono numerose. La comunità internazionale dovrà lavorare insieme per garantire il rispetto dell’intesa e promuovere una pace duratura in Medio Oriente.