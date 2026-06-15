Home > Flash news > Mondiali, il Giappone e il mistero della lavagna del ct

Mondiali, il Giappone e il mistero della lavagna del ct

Mondiali, il Giappone e il mistero della lavagna del ct

(Adnkronos) - Nei Mondiali di calcio all'insegna della tecnologia, la star diventa una lavagna 'vecchio stile'. Merito del ct del Giappone, Hajime Moriyasu, che rispolvera la soluzione 'analogica' nel match pareggiato 2-2 contro l'Olanda ad Arlington, in Texas, nella prima giornata del Gruppo F. I ...

di Pubblicato il

© Riproduzione riservata

(Adnkronos) – Nei Mondiali di calcio all’insegna della tecnologia, la star diventa una lavagna ‘vecchio stile’. Merito del ct del Giappone, Hajime Moriyasu, che rispolvera la soluzione ‘analogica’ nel match pareggiato 2-2 contro l’Olanda ad Arlington, in Texas, nella prima giornata del Gruppo F. I ‘blue samurai’ hanno rimontato per 2 volte lo svantaggio, acciuffando il definitivo 2-2 a pochi secondi dal 90esimo. 

 

Le telecamere hanno immortalato più volte Moriyasu alle prese con un enorme lavagna: sul pannello, con un pennarello campeggiavano numeri enormi: 3, 2, 45…

Schemi complicati da applicare? Tattiche identificate da un codice? No, tutto molto più semplice. Il ct ha semplicemente accompagnato la rimonta dei suoi giocatori segnalando puntualmente i minuti (o i secondi) ancora da giocare. Una soluzione se non efficace almeno fortunata, visto l’epilogo della sfida. 

sport

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

Mondiali 2026

Prossime partite

Oggi
Spagna
18:00CESTGirone H
Capo Verde
Belgio
21:00CESTGirone G
Egitto
Domani
Arabia Saudita
00:00CESTGirone H
Uruguay
Iran
03:00CESTGirone G
Nuova Zelanda

Risultati

Oggi
Svezia
51FT · Girone F
Tunisia
Costa d'Avorio
10FT · Girone E
Ecuador
dom 14 giu
Olanda
22FT · Girone F
Giappone
Germania
71FT · Girone E
Curaçao
Aggiornato 15:56 CEST