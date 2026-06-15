Il prezzo di benzina e diesel in Italia è ormai diventato un problema per i cittadini che sono costretti a vederne le quotazioni ogni giorno nella speranza che qualcosa cambi in meglio e vi possa anche essere un leggero risparmio rispetto al pieno precedente. Scopriamo quindi come si piazzano oggi benzina e diesel nel nostro paese.

Carburante, un costo che continua a salire

Il prezzo del carburante da quando è scattata la guerra a fine febbraio è andato a salire vertiginosamente vedendo anche la soglia dei 2 euro sempre più vicina, difatti senza lo sconto di 5 centesimi anche la verde si sarebbe avvicinata a quella soglia.

Il gasolio, nonostante lo sconto, ha da tempo superato quella barriera psicologica, vanificando di fatto il vantaggio che ha sempre avuto rispetto alla benzina in termini di costo per un pieno.

Se si aggiunge il fatto che il valore del petrolio al Brent e secondo la quotazione americana fluttua tantissimo al barile, pur restando molto contenuto rispetto a quello che sarebbe potuto costare è facile intuire che il problema c’è ed è anche importante.

Benzina e diesel in leggero calo, una piccola speranza

I prezzi di diesel e benzina oggi 15 giugno hanno fatto registare un piccolissimo calo rispetto a ieri, come riporta il sito specializzato Auto.it tramite l’osservatorio del carburante del governo, sia diesel che benzina sono scesi di un millesimo.

Di media la verde è a 1,89 euro al litro, il gasolio invece si attesta su 2,077 euro al litro. Ricordiamo che lo sconto di 5 centesimi è valido sino all’inizio di luglio.

Ecco la tabella con i prezzi dei carburanti quest’oggi :

Benzina

Abruzzo SELF 1,893

Basilicata SELF 1,920

Bolzano SELF 1,923

Calabria SELF 1,909

Campania SELF 1,904

Emilia Romagna SELF 1,887

Friuli Venezia Giulia SELF 1,908

Lazio SELF 1,880

Liguria SELF 1,888

Lombardia SELF 1,877

Marche SELF 1,875

Molise SELF 1,908

Piemonte SELF 1,879

Puglia SELF 1,904

Sardegna SELF 1,900

Sicilia SELF 1,904

Toscana SELF 1,885

Trento SELF 1,909

Umbria SELF 1,892

Valle d’Aosta SELF 1,903

Veneto SELF 1,882

AUTOSTRADALE SELF 1,983

Diesel

Abruzzo SELF 1,993

Basilicata SELF 2,011

Bolzano SELF 2,039

Calabria SELF 2,018

Campania SELF 1,988

Emilia Romagna SELF 1,992

Friuli Venezia Giulia SELF 2,012

Lazio SELF 1,992

Liguria SELF 2,000

Lombardia SELF 1,993

Marche SELF 1,976

Molise SELF 2,016

Piemonte SELF 1,993

Puglia SELF 2,001

Sardegna SELF 2,016

Sicilia SELF 2,010

Toscana SELF 2,002

Trento SELF 2,013

Umbria SELF 1,991

Valle d’Aosta SELF 2,003

Veneto SELF 1,983

AUTOSTRADALE SELF 2,077