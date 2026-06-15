Il prezzo di benzina e diesel in Italia è ormai diventato un problema per i cittadini che sono costretti a vederne le quotazioni ogni giorno nella speranza che qualcosa cambi in meglio e vi possa anche essere un leggero risparmio rispetto al pieno precedente. Scopriamo quindi come si piazzano oggi benzina e diesel nel nostro paese.
Carburante, un costo che continua a salire
Il prezzo del carburante da quando è scattata la guerra a fine febbraio è andato a salire vertiginosamente vedendo anche la soglia dei 2 euro sempre più vicina, difatti senza lo sconto di 5 centesimi anche la verde si sarebbe avvicinata a quella soglia.
Il gasolio, nonostante lo sconto, ha da tempo superato quella barriera psicologica, vanificando di fatto il vantaggio che ha sempre avuto rispetto alla benzina in termini di costo per un pieno.
Se si aggiunge il fatto che il valore del petrolio al Brent e secondo la quotazione americana fluttua tantissimo al barile, pur restando molto contenuto rispetto a quello che sarebbe potuto costare è facile intuire che il problema c’è ed è anche importante.
Benzina e diesel in leggero calo, una piccola speranza
I prezzi di diesel e benzina oggi 15 giugno hanno fatto registare un piccolissimo calo rispetto a ieri, come riporta il sito specializzato Auto.it tramite l’osservatorio del carburante del governo, sia diesel che benzina sono scesi di un millesimo.
Di media la verde è a 1,89 euro al litro, il gasolio invece si attesta su 2,077 euro al litro. Ricordiamo che lo sconto di 5 centesimi è valido sino all’inizio di luglio.
Ecco la tabella con i prezzi dei carburanti quest’oggi :
Benzina
Abruzzo SELF 1,893
Basilicata SELF 1,920
Bolzano SELF 1,923
Calabria SELF 1,909
Campania SELF 1,904
Emilia Romagna SELF 1,887
Friuli Venezia Giulia SELF 1,908
Lazio SELF 1,880
Liguria SELF 1,888
Lombardia SELF 1,877
Marche SELF 1,875
Molise SELF 1,908
Piemonte SELF 1,879
Puglia SELF 1,904
Sardegna SELF 1,900
Sicilia SELF 1,904
Toscana SELF 1,885
Trento SELF 1,909
Umbria SELF 1,892
Valle d’Aosta SELF 1,903
Veneto SELF 1,882
AUTOSTRADALE SELF 1,983
Diesel
Abruzzo SELF 1,993
Basilicata SELF 2,011
Bolzano SELF 2,039
Calabria SELF 2,018
Campania SELF 1,988
Emilia Romagna SELF 1,992
Friuli Venezia Giulia SELF 2,012
Lazio SELF 1,992
Liguria SELF 2,000
Lombardia SELF 1,993
Marche SELF 1,976
Molise SELF 2,016
Piemonte SELF 1,993
Puglia SELF 2,001
Sardegna SELF 2,016
Sicilia SELF 2,010
Toscana SELF 2,002
Trento SELF 2,013
Umbria SELF 1,991
Valle d’Aosta SELF 2,003
Veneto SELF 1,983
AUTOSTRADALE SELF 2,077