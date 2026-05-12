Tamponamento sulla Autostrada del Sole: un morto e altri feriti nella Variante di Valico

Un tamponamento sulla Autostrada del Sole tra Bologna e Firenze ha provocato una vittima, diversi feriti e la presenza di maiali liberi sulla carreggiata

Nel pomeriggio un grave incidente ha coinvolto quattro mezzi pesanti sulla Autostrada del Sole, nel tratto compreso fra Bologna e Firenze. Un conducente è deceduto dopo essere rimasto bloccato all’interno della cabina del proprio camion; gli altri tre autisti sono stati trasportati in ospedale con ferite di varia entità. La collisione è avvenuta nella zona appenninica della Variante di Valico, nelle immediate vicinanze della galleria Val di Sambro, costringendo le autorità a interrompere temporaneamente il traffico sull’arteria.

Sul luogo dell’impatto è emersa un’ulteriore criticità: uno dei mezzi coinvolti trasportava bestiame, e lungo la carreggiata sono stati segnalati sia animali vaganti sia carcasse rimaste a seguito dello scontro. Le operazioni di soccorso e bonifica hanno richiesto la collaborazione di diverse squadre, tra cui vigili del fuoco, soccorritori sanitari e personale della polizia stradale, con conseguenti ripercussioni sulla circolazione e sulla sicurezza della zona.

La dinamica dell’incidente

Secondo i rilievi iniziali, si è trattato di un tamponamento a catena che ha visto coinvolti quattro camion, ma le cause esatte restano oggetto di accertamento. Il conducente deceduto è rimasto intrappolato nella cabina del proprio veicolo, circostanza che ha reso necessario l’intervento dei vigili del fuoco per l’estrazione. Le autorità stanno ricostruendo la sequenza degli eventi, valutando elementi come le condizioni meteorologiche, la visibilità e la velocità dei mezzi, oltre al possibile contributo della presenza di animali sulla carreggiata.

Interventi di primo soccorso e gestione della scena

Le operazioni di soccorso si sono svolte con la priorità di mettere in sicurezza le persone coinvolte e l’area circostante. Il personale sanitario ha prestato assistenza ai tre camionisti feriti, mentre i vigili del fuoco hanno lavorato per liberare la cabina del camion rimasto schiacciato. La polizia stradale ha deviato il traffico e coordinato la chiusura temporanea del tratto interessato, per consentire i rilievi tecnici necessari. È stato inoltre disposto un intervento per rimuovere i veicoli danneggiati e ripulire la carreggiata dalle carcasse di animali.

Impatto sulla viabilità e sui trasporti

La chiusura del tratto della Autostrada del Sole nella Variante di Valico ha generato code e deviazioni, con disagi per il traffico pesante e per gli automobilisti in transito. Le operazioni di rimozione dei mezzi e di bonifica della carreggiata, necessarie anche per rimuovere i resti degli animali, hanno richiesto tempo e attenzione per motivi di sicurezza sanitaria. Le autorità hanno invitato a evitare la zona e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine fino al termine delle operazioni, per ridurre il rischio di ulteriori incidenti.

Presenza di animali e rischi correlati

La situazione è stata aggravata dalla presenza di maiali vaganti sulla strada e da carcasse rimaste sull’asfalto, elementi che hanno rappresentato un pericolo concreto per la circolazione. Il trasporto di bestiame impone norme precise per la sicurezza del carico e per la tutela degli animali; quando queste condizioni vengono alterate, aumentano i rischi di fuga degli animali e di conseguenti tamponamenti. La rimozione e lo smaltimento dei resti hanno implicazioni anche dal punto di vista igienico-sanitario, richiedendo interventi mirati da parte delle autorità competenti.

Accertamenti e possibili sviluppi

La polizia stradale ha avviato le indagini per chiarire le responsabilità e le cause dell’evento, analizzando i rilievi tecnici e ascoltando i testimoni presenti. Tra gli aspetti al vaglio ci sono le condizioni dei veicoli, il carico trasportato, il rispetto delle normative sul trasporto di animali e le eventuali dinamiche di guida che hanno portato al tamponamento. Le risultanze delle verifiche determineranno eventuali sanzioni e raccomandazioni volte a prevenire simili episodi in futuro.

In chiusura, la vicenda mette in luce le criticità legate alla circolazione di mezzi pesanti su tratti montani e la necessità di regole rigorose per il trasporto di bestiame. La perdita umana rimane il dato più grave dell’accaduto, mentre le autorità continuano a gestire la scena e a fornire aggiornamenti sulla situazione dei feriti e sulla riapertura dell’arteria.