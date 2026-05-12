Rogo a Marina di Città Sant’Angelo: incendio di sterpaglie e vegetazione in espansione, con interventi in corso e attenzione alta.

Un rogo di sterpaglie divampato a Marina di Città Sant’Angelo, nel Pescarese, ha interessato un’area estesa spinto dal forte vento. Le fiamme, sviluppatesi nel pomeriggio di oggi, martedì 12 maggio, hanno richiesto un massiccio intervento dei Vigili del Fuoco e delle forze locali, con criticità legate alla vicinanza di abitazioni, infrastrutture e alla densa colonna di fumo visibile anche a chilometri di distanza.

Emergenza incendio tra Marina di Città Sant’Angelo e la costa adriatica

Nel primo pomeriggio di martedì 12 maggio, un vasto incendio di sterpaglie e vegetazione è divampato nella zona di Marina di Città Sant’Angelo, in provincia di Pescara, nei pressi di via delle Tamerici e via Torre Costiera. Le fiamme, spinte da un vento particolarmente intenso, si sono propagate rapidamente, arrivando a interessare un’area estesa fino al confine con Silvi.

La situazione ha destato immediata preoccupazione per la vicinanza del rogo alla linea ferroviaria e ad alcune abitazioni.

Come riportato da Il Pescara, le autorità locali avrebbero invitato la popolazione a mantenere alta l’attenzione: la Polizia locale avrebbe raccomandato ai cittadini della zona di tenere le finestre chiuse, mentre la viabilità sarebbe stata modificata con la chiusura di via Torre Costiera e via Ponte di Siria.

Non si esclude, in base all’evoluzione delle fiamme, la possibilità di evacuazioni precauzionali per le abitazioni più esposte, anche se alcuni residenti avrebbero già scelto autonomamente di allontanarsi.

Tremendo rogo minaccia le case: intervento d’emergenza a Marina di Città Sant’Angelo

Sul posto sono immediatamente intervenuti i Vigili del Fuoco, impegnati con squadre a terra e supporto aereo per contenere il fronte del fuoco. Alle operazioni partecipano anche i volontari della Protezione Civile, mentre la Polizia locale coordina la gestione della viabilità e il monitoraggio delle aree più critiche. L’intera macchina dei soccorsi opera in stretto contatto con l’amministrazione comunale: il sindaco Matteo Perazzetti segue costantemente l’evolversi della situazione.

Nel corso della serata, stando alle indiscrezioni de Il Pescara, un aggiornamento ha segnalato un parziale miglioramento: l’incendio è stato dichiarato sotto controllo, con le fiamme principali lontane dalle abitazioni e dalla ferrovia. Tuttavia, continuano a bruciare alcune zone interne, caratterizzate principalmente da vegetazione, dove proseguono le attività di spegnimento e bonifica. L’intervento resta quindi in corso, con l’obiettivo di eliminare completamente i focolai residui e mettere in sicurezza l’intera area colpita.