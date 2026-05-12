Il Caso Garlasco è ancora al centro dell’agenda mediatica italiana complici gli ultimi sviluppi che sembrano far pendere la colpevolezza dell’omicidio di Chiara Poggi verso Andrea Sempio ribaltando lo scenario che si è conosciuto sino ad oggi dove il principale colpevole dell’omicidio è stato ed è Alberto Stasi.

Le intercettazioni ai familiari Poggi al centro del dibattito

Sono finite nel tritacarne mediatico anche le intercettazioni dei genitori di Chiara Poggi che, non sapendo di essere intercettati, hanno commentato con molta paura quanto si sta verificando pur preferendo non esserne giustamente spettatori.

Il cambio di narrativa che sposta l’attenzione verso Andrea Sempio non ha mai convinto i genitori di Chiara che reputano Alberto Stasi come principale colpevole dell’omicidio della loro figlia.

Anche le presunte prove emerse, come l’impronta 33 o il tentativo di ricostruzione delle attività di Sempio dentro la casa, sino ai bigliettini che avrebbe buttato dopo essere finito di nuovo sotto indagine, sarebbero prove non sufficienti a stabilire la reale colpevolezza dell’indagato secondo i familiari di Chiara.

Bruzzone vs. Matano, toni forti in tv

Le novità emerse sul caso Garlasco sono state commentate anche dal programma condotto da Alberto Matano “La vita in diretta” dove figura da diverso tempo in qualità di ospite anche la criminologa Roberta Bruzzone.

A proposito del caso Bruzzone si è esposta volendo commentare le voci arrivate a tutti – i commenti dentro casa Poggi rispetto al caso – ma Matano ha cercato di smorzare il suo entusiasmo.

Bruzzone però è andata fino in fondo e ha espresso il proprio pensiero rispetto ai commenti dei genitori della vittima, espressi dentro la loro abitazione. La situazione si è chiusa con la criminologa che ha svelato di parlare da cittadina e di come l’opinione pubblica ha un peso nell’analizzare i fatti.

Matano quindi non ce l’ha fatta e come riporta Il Sussidiario ha parlato direttamente a Bruzzone – “Hai una posizione precisa, non c’è neutralità”.