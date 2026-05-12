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Eurovision, scaletta e ordine di uscita: ecco quando canta Sal Da Vinci

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(Adnkronos) - Al via da stasera, martedì 12 maggio, la 70esima edizione dell'Eurovision Song Contest. Oggi andrà in onda la prima semifinale in diretta televisiva, trasmessa (con il commento italiano) su Rai 2 con i due conduttori Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. Le semifinali del 12 e de...

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Al via da stasera, martedì 12 maggio, la 70esima edizione dell’Eurovision Song Contest. Oggi andrà in onda la prima semifinale in diretta televisiva, trasmessa (con il commento italiano) su Rai 2 con i due conduttori Gabriele Corsi ed Elettra Lamborghini. 

Le semifinali del 12 e del 14 maggio andranno in onda su Rai 2.

Mentre la finalissima del 16 maggio sarà trasmessa su Rai 1. L’evento sarà disponibile anche in streaming su RaiPlay e in simulcast radiofonico su Rai Radio2 e RaiPlay Sound. 

– Moldavia: Satoshi – ‘Viva, Moldova!’ 

– Svezia: FELICIA – ‘My System’ 

– Croazia: LELEK – ‘Andromeda’ 

– Grecia: Akylas – ‘Ferto’ 

– Portogallo: Bandidos do Cante – ‘Rosa’ 

– Georgia: Bzikebi – ‘On Replay’ 

– Italia: Sal Da Vinci – ‘Per Sempre Sì’ 

– Finlandia: Linda Lampenius x Pete Parkkonen – ‘Liekinheitin’ 

– Montenegro: Tamara Živković – ‘Nova Zora’ 

– Estonia: Vanilla Ninja – ‘Too Epic To Be True’ 

– Israele: Noam Bettan – ‘Michelle’ 

– Germania: Sarah Engels – ‘Fire’ 

– Belgio: ESSYLA – ‘Dancing on the Ice’ 

– Lituania: Lion Ceccah – ‘Sólo Quiero Más’ 

– San Marino: SENHIT – ‘Superstar’ 

– Polonia: ALICJA – ‘Pray’ 

– Serbia: LAVINA – ‘Kraj Mene’ 

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