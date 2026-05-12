ASLAM, da 30 anni nella formazione dei professionisti del fare

Milano, 12 mag. (askanews) – In Italia oggi figure professionali come: falegnami, manutentori aeronautici, macchinisti ferroviari elettricisti, addetti alla logistica, operatori del legno-arredo e della pelletteria seguono un percorso formativo di Istruzione e Formazione Professionale (leFP), a cui possono seguire percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS), progettati con le aziende per formare figure professionali altamente specializzate.

Il livello più avanzato di formazione può essere conseguito con la specializzazione post diploma presso gli Istituti Tecnologici Superiori (ITS Academy), scuole di eccellenza post-diploma ad alta specializzazione tecnologica, vere alternative all’università. In Lombardia questa filiera rappresenta un modello di riferimento nazionale. È all’interno di questo sistema che si colloca ASLAM, realtà lombarda specializzata nella formazione professionale che quest’anno celebra 30 anni di attività.

ASLAM è riconosciuta per essere una realtà educativa che integra competenze tecniche e crescita personale, offrendo percorsi fortemente orientati all’occupazione. Le parole di Carlo Carabelli, Direttore Generale di ASLAM: “Partire dal bisogno delle aziende per avere lo spunto educativo verso i ragazzi, verso i giovani, dargli un’opportunità, fargli una proposta interessante. 30 anni fa nasceva così ASLAM e continua tuttora, perché quello che è nato dopo è nato sullo stesso tipo di sguardo, imparare dagli altri a guardare la realtà e chiedersi di che cosa c’è bisogno.

I ragazzi di oggi hanno bisogno di una proposta interessante per muoversi, per accendersi e il lavoro è una grande opportunità”. Fondamentale diviene, un quest’ottica, unire formazione a continuità lavorativa, per far sì che gli sforzi profusi durante la specializzazione possano tradursi in reale occupazione.Il commento di Simona Tironi, Assessore all’Istruzione, Formazione e Lavoro della Regione Lombardia: “Il prossimo passo non è solo quello di instaurare ancora di più, rafforzare questa sinergia tra la scuola e il mondo del lavoro, ma la grande sfida sarà quella di continuare ad anticipare la sfida, ovvero i bisogni sempre più emergenti delle nostre aziende, raccogliendo anche questo cambiamento importante dettato dall’innovazione, la tecnologia, l’intelligenza artificiale e quindi capire, costruire dei corsi dedicati per quelle che saranno le future professioni”.ASLAM è oggi un ente d’eccellenza accreditato da Regione Lombardia per la formazione professionale e i servizi al lavoro confermandosi una presenza radicata nei territori. Il commento di Lorenzo Malagola, Deputato della Repubblica Italiana: “Il governo insieme a Regione Lombardia sta davvero puntando molto su questo comparto dell’istruzione, perché crede che rappresenti un tassello per costruire una scuola di qualità del futuro e un mercato del lavoro giusto, equo, dove i nostri giovani possano sempre più trovare spazio”. Sono oltre 15.000 gli studenti formati in ASLAM e 4.000 le aziende coinvolte in diversi progetti. In trent’anni ASLAM ha formato competenze, favorendo una reale occupazione e riducendo le distanze tra scuola e lavoro.