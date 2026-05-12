Il caso di Pietro Gugliotta, ex agente coinvolto nella vicenda della banda della Uno Bianca, è tornato al centro dell’attenzione giudiziaria dopo il suo suicidio avvenuto nella casa di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone. La sua morte ha riaperto interrogativi sulle circostanze del decesso e ha spinto la Procura di Bologna ad avviare nuovi accertamenti, inserendosi in un più ampio filone investigativo ancora aperto sulle responsabilità e le possibili coperture legate alle attività del gruppo criminale.

Suicidio di Pietro Gugliotta: il passato nella banda e le nuove indagini sulla Uno Bianca

Gugliotta era stato arrestato il 25 novembre 1994 mentre lavorava nella sala operativa della Questura di Bologna. Le accuse includevano una rapina e il supporto logistico ai fratelli Savi tra il 1987 e il 1994, periodo in cui la banda “terrorizzò Emilia Romagna e Marche, provocando 24 morti e oltre cento feriti”.

Condannato a 20 anni, aveva trascorso 14 anni nel carcere della Dozza, venendo scarcerato nel 2008. Sullo sfondo resterebbe anche la posizione del minore dei fratelli Savi, Alberto, oggi in semilibertà e impiegato in una cooperativa sociale a Padova, mentre gli altri membri principali risulterebbero ancora detenuti o coinvolti in percorsi giudiziari differenti.

Uno Bianca, sopralluogo di venti militari nella casa del suicidio di Gugliotta: cosa si cerca

Il caso di Pietro Gugliotta è tornato al centro dell’attenzione giudiziaria dopo il suo suicidio nella casa di Colle d’Arba, in provincia di Pordenone, dove l’ex agente si sarebbe impiccato. Come riportato da Tgcom24, la vicenda avrebbe spinto la magistratura ad avviare ulteriori verifiche per chiarire le circostanze del decesso e le possibili ragioni personali o familiari alla base del gesto, descritto dagli inquirenti come un suicidio legato a “motivi familiari”.

Secondo quanto riportato da diverse agenzie di stampa, circa una ventina di militari dell’Arma avrebbero effettuato un’ispezione nell’abitazione, portando via anche alcuni materiali rinvenuti sul posto. Stando a quanto riferisce la Dire, il sopralluogo potrebbe rientrare nel quadro dei nuovi approfondimenti investigativi che la Procura di Bologna starebbe valutando nell’ambito del caso.

Le autorità stanno ricostruendo ogni dettaglio attraverso l’acquisizione della documentazione relativa agli accertamenti post mortem, a partire dalla relazione del medico legale, che dovrebbe essere ascoltato insieme ai familiari e alle persone più vicine all’uomo. L’obiettivo è verificare eventuali criticità o elementi trascurati. Secondo le verifiche, stando a quanto riportato da Rai News, il corpo sarebbe stato scoperto solo dopo tempo e la notizia è stata appresa tardivamente dagli uffici giudiziari, con un ritardo di circa “4 mesi” prima della diffusione ufficiale e della successiva cremazione.