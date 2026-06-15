Stretto di Hormuz riaperto: l'accordo storico tra Stati Uniti e Iran

Un accordo storico tra Stati Uniti e Iran prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e la fine delle ostilità. Francia, Gran Bretagna, Olanda e Italia pronte a sostenere la missione di sicurezza.

Un accordo storico tra Stati Uniti e Iran è stato raggiunto, con la firma prevista per venerdì in Svizzera. L’intesa prevede la riapertura dello Stretto di Hormuz e la cessazione immediata delle ostilità, non solo in Iran ma anche in Libano. Questo accordo rappresenta un passo significativo verso la stabilizzazione della regione e ha suscitato reazioni positive da parte di vari leader internazionali.

Il presidente francese Emmanuel Macron ha annunciato che la Francia è pronta a guidare una missione nello Stretto di Hormuz, con il sostegno di Gran Bretagna, Olanda e Italia. Questa missione mira a garantire la sicurezza della via marittima una volta che l’accordo sarà effettivamente applicato. Macron ha sottolineato che la riapertura dello stretto con l’imposizione di pedaggi sarebbe contraria al diritto internazionale.

Dettagli dell’accordo e le reazioni internazionali

Secondo l’agenzia iraniana Fars una sezione dell’accordo prevede che il passaggio delle navi nello Stretto di Hormuz senza costi sia valido solo per 60 giorni. Dopo questo periodo, l’Iran punta a ricavare entrate dal traffico marittimo commerciale attraverso servizi di sicurezza, navigazione, tutela ambientale e assicurativi.

I proventi saranno utilizzati per sostenere lo sviluppo economico del Paese.

L’accordo è stato accolto positivamente dall’Unione Europea, che ha espresso il proprio apprezzamento per il memorandum d’intesa siglato. Il presidente del Consiglio Europeo Antonio Costa la presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen e la presidente del Parlamento Europeo Kaja Kallas hanno sottolineato l’importanza dell’intesa per la stabilità regionale e l’economia globale.

Il premier britannico Keir Starmer ha affermato che l’accordo è un passo avanti estremamente importante per porre fine alla guerra e garantire la stabilità regionale. Anche il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha espresso soddisfazione per l’accordo, sottolineando che la riapertura dello Stretto di Hormuz è una priorità.

La situazione in Libano e le dichiarazioni di Netanyahu

Nonostante l’accordo, la situazione in Libano rimane tesa. Il ministro della Difesa israeliano Benjamin Netanyahu ha dichiarato che le Forze di Difesa Israeliane (IDF) rimarranno nelle zone di sicurezza in Libano, Siria e Gaza per proteggere il confine e le comunità israeliane dagli elementi jihadisti. Questo annuncio è arrivato in un momento di alta tensione, con raid con droni e bombardamenti israeliani segnalati in alcune località del Libano meridionale.

Il premier italiano giorgia meloni ha espresso il proprio apprezzamento per il memorandum d’intesa siglato tra Stati Uniti e Iran, sottolineando che l’Italia è pronta a sostenere il processo diplomatico verso un accordo complessivo. Anche il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha dichiarato che la Germania potrebbe partecipare a una possibile missione nello Stretto di Hormuz, collaborando con i propri partner per garantire la libertà di navigazione.

Le implicazioni economiche e le reazioni dei mercati

L’accordo tra Stati Uniti e Iran ha avuto un impatto immediato sui mercati finanziari. Il prezzo del petrolio è sceso ai minimi da tre mesi, mentre le borse asiatiche hanno reagito positivamente all’annuncio. Questo accordo potrebbe avere ripercussioni significative sull’economia globale, aprendo la strada a negoziati più ampi sulla pace e la sicurezza in Medio Oriente.

La riapertura dello Stretto di Hormuz e la cessazione delle ostilità sono obiettivi cruciali per garantire la sicurezza e la prosperità economica. Le reazioni positive da parte dei leader internazionali sottolineano l’importanza di questo accordo per la comunità globale.