Omicidio di via Verro: la sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano

Il Tribunale per i minorenni di Milano ha emesso una sentenza che ha scosso l’opinione pubblica: un ragazzo di soli 15 anni è stato condannato a 16 anni di reclusione per l’omicidio di Teresa Emma Meneghettiuna pensionata di 82 anni. L’evento tragico risale al 14 maggio 2026quando il giovane, che in passato aveva abitato nello stesso palazzo della vittima in via Verroha messo fine alla vita della donna con un gesto brutale.

Un crimine efferato e le sue conseguenze

La vicenda ha visto coinvolti anche i figli della vittima, che hanno agito come parti civili nel processo, assistiti dall’avvocata Cristina Perozzi del Foro di Roma. La Procura per i minoridiretta da Luca Villaaveva richiesto una pena di 18 anni, evidenziando la gravità del gesto compiuto dal giovane.

Il ragazzo, identificato come M.S.è stato accusato non solo di omicidio, ma anche di violazione di domicilio. Secondo le indagini, avrebbe digitato il codice segreto del condominio, si sarebbe appostato sul pianerottolo e avrebbe atteso il ritorno della donna per compiere il suo gesto. Una volta nell’appartamento, l’ha strangolata e colpita con una lampada, per poi tornare a casa e confessare l’omicidio alla madre, che ha chiamato il 112.

Le motivazioni del gesto

Durante il processo, il giovane ha dichiarato di aver agito per un rancore legato a un episodio del passato. “Avevo litigato con mia mamma – ha spiegato – e lei si era rifiutata di farmi dormire in casa sua e di lasciarmi caricare il cellulare.” Un risentimento che, secondo la Procura, sarebbe maturato fino a sfociare in un atto di violenza inaudita.

La reazione della famiglia della vittima

La figlia di Teresa Emma Meneghetti, Silvia Bindellaha espresso il suo dolore e la sua rabbia durante il processo. “Mi aspetto il massimo della pena. Mi aspetto che la giustizia dia un segnale, dimostri che la vittima e i suoi familiari hanno ancora un valore, che il loro dolore non viene dimenticato”, ha dichiarato. Silvia ha anche sottolineato come l’omicidio abbia avuto conseguenze devastanti per l’intera famiglia, inclusa la morte per il dolore del compagno di sua madre.

Nonostante il dolore, Silvia ha deciso di trasformare la sua sofferenza in qualcosa di positivo. “In questa vicenda le vittime sono due – spiega Silvia –. C’è l’omicidio di mia madre e c’è il suicidio per il dolore del suo compagno. Tutta la nostra famiglia sta pagando un prezzo altissimo, sia a livello di salute sia economico. Allo stesso tempo continuerò a trasformare questo dolore in qualcosa di buono.” Silvia sta lavorando a progetti concreti per sostenere le vittime di crimini simili, sperando di onorare così la memoria di sua madre.

La sentenza del Tribunale per i minorenni di Milano rappresenta un passo importante verso la giustizia, ma lascia anche molte domande aperte. Come può un giovane di 15 anni compiere un gesto così efferato? Quali sono le cause profonde di un atto di violenza così estremo? Queste sono domande che richiedono riflessione e che, forse, non troveranno mai una risposta definitiva.