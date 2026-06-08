Minorenne arrestato per sparatoria a Bussolengo: ferito un 30enne

La notte tra sabato e domenica, un minorenne ha sparato a un 30enne davanti a un locale kebab a Bussolengo. Il ferito è stato dimesso, mentre le indagini proseguono.

La notte tra sabato e domenica, in via Dante Alighieri a Bussolengo, un giovane ha sparato un colpo di pistola ferendo un 30enne veronese. Il ferito, colpito di striscio a una gamba, è stato trasportato all’ospedale Borgo Trento di Verona e successivamente dimesso. I Carabinieri hanno fermato un minorenne italiano di origini egiziane, accusato di essere l’autore dello sparo.

La dinamica dell’accaduto

Secondo le prime ricostruzioni, il giovane ha aperto il fuoco davanti a un locale etnico che vende kebab. Il proiettile ha colpito di striscio il 30enne, che è stato immediatamente soccorso e portato in ospedale. Le sue condizioni non sono risultate gravi, tanto che è stato dimesso poche ore dopo.

La procura della repubblica presso il tribunale per i minorenni di Venezia è stata informata dell’accaduto e ha avviato le indagini.

Le indagini dei Carabinieri

I Carabinieri stanno lavorando per chiarire la dinamica e il movente della sparatoria. Il minorenne fermato è un cittadino italiano di seconda generazione. Le indagini si concentrano anche sulle testimonianze di altre persone presenti nell’area e sulle telecamere della zona.

Il riserbo è mantenuto sulla vicenda, ma le autorità stanno cercando di ricostruire ogni dettaglio per capire cosa abbia portato a questo gesto.

Il contesto dell’accaduto

La sparatoria è avvenuta in una zona con diverse attività commerciali, tra cui una sala slot, un fast food e un hotel. Il parcheggio dove è avvenuto l’incidente è frequentato da molte persone, il che ha reso possibile la raccolta di testimonianze. Le indagini sono ancora in corso, e le autorità stanno cercando di capire se ci siano stati precedenti o conflitti che possano aver portato a questo episodio.