In anteprima il video di "Amore Digitale" primo singolo di Sylvia

Milano, 8 giu. (askanews) – In anteprima il video di “Amore Digitale” il primo singolo di Sylvia, brano esplosivo, scritto da Daniele Piovani con Matteo Bonsanto che ha curato anche la produzione, già in radio e disponibile negli store e sulle piattaforme (Boys Music / ADA – Warner Music Italy).Con “Amore Digitale”, il suo singolo estivo, Sylvia accende i riflettori sulle sfumature appunto dell’amore digitale: una storia fatta di notifiche, promesse e speranze nate dietro uno schermo, che cercano il contatto di una notte reale per esplodere.

Un invito a ballare e a liberarsi, trasformando dei semplici messaggi in battiti di cuore sotto il cielo stellato del Mediterraneo.”Con “Amore Digitale” voglio raccontare quel limbo di promesse fatte e mai mantenute, tipico delle relazioni moderne – afferma Sylvia – questo è infatti un brano che parla di sogni e della voglia di scappare dalla città per rifugiarsi nel blu del mare, tra notti passate a ballare aspettando il tramonto.

Il messaggio è un invito a reagire: non restate intrappolati in un amore idealizzato, ma riprendetevi la vostra vita e la bellezza del mondo reale. Il titolo descrive quell’amore a metà, fatto di parole scritte ma poca sostanza. La canzone è nata in modo magico: dopo avermi visto in un programma Rai mentre interpretavo “Boys”, il produttore Matteo Bonsanto (anche autore di quel successo di Sabrina Salerno) mi ha proposto questo brano, dicendomi che ha sentito che la mia energia era quella giusta per dare voce a questo progetto mediterraneo.”Il video, regia di Frenk Fiore, è visivamente sorprendente e descrive la storia di una ragazza che dopo una delusione per un amore “solo digitale” e mai consumato, scappa verso il mare con un’amica.

È un inno alla forza di reagire e alla scoperta della vita vera oltre lo schermo. Le riprese dal vivo vedranno scenari che richiamano la libertà mediterranea: luce, orizzonti aperti e il calore del mare, in netto contrasto con il grigio della città da cui la protagonista decide di fuggire.Sylvia è il nuovo volto del pop mediterraneo. La pugliese Silvia Signore usa un linguaggio naturale con cui ha imparato a interpretare il mondo e a dare voce alle proprie emozioni.Il suo obiettivo ora è portare “Amore Digitale” dal vivo. Sta continuando a scrivere e a collaborare con il suo team per i prossimi passi: c’è molta nuova musica in cantiere e non vede l’ora di condividere questa evoluzione con il pubblico.