Ballo in bianco da record con Roberto Bolle a Torino

Torino, 8 giu. (askanews) – Un’immensa distesa di bianco che prende vita nel cuore di Torino, muovendosi all’unisono al ritmo della danza: sono circa duemila ballerini provenienti da tutta Italia i protagonisti del Ballo in Bianco, la più grande lezione di danza alla sbarra del mondo ideata da Roberto Bolle.Per la prima volta ospitato a nel capoluogo piemontese, l’evento domenica ha trasformato la città in un grande palcoscenico a cielo aperto, regalando uno spettacolo di straordinario impatto visivo ed emotivo.

Guidati da Roberto Bolle, affiancato dall’étoile del Teatro alla Scala di Milano Nicoletta Manni, giovani e giovanissimi danzatori hanno condiviso un momento unico che celebra la bellezza della danza, la disciplina, la passione e il senso di appartenenza a una comunità che unisce il Paese da Nord a Sud.