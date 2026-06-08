Tutto esaurito per Laura Pausini al Madison Square Garden di New York

New York, 8 giu. (askanews) – Tutto esaurito sabato 6 giugno nella Grande Mela, per uno show di quasi tre ore che ha visto Laura Pausini acclamata da una platea eterogenea cantare in cinque lingue, italiano, inglese, spagnolo, portoghese e francese.Io canto / Yo canto World tour 2026/2027, undicesima tournée mondiale dell’artista italiana più ascoltata all’estero, che ha già venduto 450.000 biglietti nel mondo, aveva debuttato lo scorso 27 di marzo a Pamplona, con un tutto esaurito nelle date spagnole.

A seguire la leg sudamericana con i sold out di Montevideo, Buenos Aires, doppia data a Santiago, Lima, Bogotà, Quito, San José. Approdato poi in Messico con la prima tappa sold out di Città del Messico, ha toccato le città di Guadalajara e Monterrey.Sold out anche per le date di Santo Domingo e Puerto Rico, per poi conquistare il resto degli States con i tutto esaurito di Miami, Orlando e Dallas, poi Los Angeles e Chicago, più tappa canadese a Toronto; il finalissimo è l’abbraccio della città di New York, sold out.”Il concerto di New York è stato un momento memorabile per noi che siamo in giro da tre mesi ormai – ha dichiarato Laura Pausini all’indomani del suo ultimo show oltreoceano del 2026.

Questa leg è iniziata in Spagna a metà marzo e finisce con un ricordo meraviglioso. Vedere così tante culture nello stesso posto e sentirmi appartenere a tutti loro, orgogliosa di essere italiana ma cresciuta nel mondo, con tanti insegnamenti, tanti modi di vivere dentro di me, mi fa venire voglia di non smettere mai. È stato un tour impegnativo e bellissimo, ma io amo le cose difficili.

Non vedo l’ora di portare questo tour da ottobre anche in Italia e in Europa, con tante novità, una nuova scaletta, dedicata a questo progetto e alle mie canzoni più famose” ha commentato Laura.Io canto / Yo canto World tour 2026/2027 prenderà nuovamente il via in autunno in Italia e in Europa, partendo dai palazzetti delle più grandi città, e proseguirà fino a fine 2027.