Palestine Action: il governo britannico vince l'appello sul divieto come gruppo terroristico

La Corte d'Appello del Regno Unito ha stabilito che il divieto di Palestine Action come organizzazione terroristica è legale, ribaltando una precedente decisione dell'Alta Corte

In una decisione che ha scatenato un’ondata di proteste e dibattiti, la Corte d’Appello britannica ha confermato il divieto di Palestine Action come organizzazione terroristica. La sentenza, emessa il 15 giugno 2026ha ribaltato la decisione dell’Alta Corte di febbraioche aveva considerato il divieto illegale e sproporzionato.

La cofondatrice di Palestine Action, Huda Ammoriha dichiarato che continuerà a combattere la decisione, annunciando l’intenzione di presentare ricorso alla corte suprema e, se necessario, alla Corte Europea dei Diritti dell’Uomo.

“Questa decisione rappresenta un abuso di potere senza precedenti che ha devastato la vita di migliaia di persone”, ha affermato Ammori.

La decisione della Corte d’Appello

Un panel di cinque giudici, tra cui la Lady Chief Justice Sue Carr e il Master of the Rolls Geoffrey Vosha stabilito che l’Alta Corte aveva sottovalutato la discrezionalità del segretario di Stato per gli Interni nelle decisioni di divieto.

Nella sua sentenza scritta, Carr ha sottolineato l’importanza di valutare i futuri rischi e minacce posti da Palestine Action.

“Il segretario di Stato è nella migliore posizione per valutare questi futuri rischi e minacce”, ha scritto Carr. “Quando si bilanciano la gravità degli effetti del divieto sui diritti di espressione e assemblea degli individui con l’importanza degli obiettivi di protezione della sicurezza nazionale e dei diritti e libertà degli altri, si trova che questi ultimi prevalgono.”

Le conseguenze del divieto

Dal 5 luglio dell’anno scorsoessere membri di o mostrare sostegno a Palestine Action è diventato un reato punibile con fino a 14 anni di carcere. Più di 3.000 persone sono state arrestate per aver tenuto cartelli con la scritta “I oppose genocide, I support Palestine Action” durante una campagna guidata da Defend Our Juries. Oltre 700 persone sono state accusate ai sensi dell’articolo 13 del Terrorism Actcon una pena massima di sei mesi di carcere.

La sentenza ha anche riconosciuto che i cittadini rispettosi della legge potrebbero subire un “effetto dissuasivo” e essere scoraggiati dall’esprimere pubblicamente le loro opinioni anti-Israele e pro-Palestina per timore di essere considerati sostenitori di Palestine Action. Tuttavia, la Corte ha affermato che il divieto non impedisce le espressioni pubbliche di sostegno alla causa palestinese o le dimostrazioni contro Israele e le Forze di Difesa Israeliane.

Le reazioni delle organizzazioni per i diritti umani

Organizzazioni come LibertyHuman Rights WatchAmnesty International UK e Greenpeace hanno criticato la decisione, definendola un abuso delle leggi antiterrorismo e un attacco al diritto di protesta. Ammori ha aggiunto che il divieto rappresenta “uno dei più estremi attacchi alla libertà di espressione e al diritto di protesta nella storia britannica moderna”.

Dopo la sentenza, la polizia ha iniziato ad arrestare alcuni manifestanti che sostenevano Palestine Action fuori dai Royal Courts of Justice. Una folla di circa 200 persone ha applaudito gli arrestati e ha urlato “Shame” e “You’re complicit” agli agenti di polizia.

Le attività di Palestine Action

Palestine Action è un gruppo di protesta britannico fondato sei anni fa, che si descrive come un movimento “impegnato a porre fine alla partecipazione globale al regime genocida e apartheid di Israele”. Il gruppo utilizza “tattiche disruptive” per prendere di mira le aziende coinvolte nella produzione di armi per Israele, come Elbit SystemsLeonardoThales e Teledyne.

Le proteste di Palestine Action includono l’occupazione di un impianto di Elbit Systems a Leicester nel 2026l’irruzione in una fabbrica di Thales a Glasgow nel 2026e l’irruzione in un impianto di Elbit Systems vicino a Bristol nel 2026. Il gruppo ha anche preso di mira la base aerea della Royal Air Force a Brize Norton nell’Oxfordshire nel giugno 2026.

La decisione della Corte d’Appello ha riacceso il dibattito sulle libertà civili e il diritto di protesta nel Regno Unito, con molti che vedono il divieto come un attacco alle libertà fondamentali e un tentativo di sopprimere il dissenso contro la politica estera britannica e il sostegno a Israele.