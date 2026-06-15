Grave incidente tra auto e tir sull'A1: feriti due adulti e un bambino di qua...

Grave incidente tra auto e tir sull'A1: feriti due adulti e un bambino di qua...

Incidente tra auto e mezzo pesante sull’A1 nel Casertano: tre feriti, un bambino grave in elisoccorso e traffico in forte rallentamento.

Un grave incidente stradale ha interessato nella tarda mattinata di lunedì 15 giugno l’Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto tra Caianello e Capua, in provincia di Caserta. Lo scontro, che ha coinvolto un’auto e un mezzo pesante, ha provocato tre feriti e l’intervento urgente dei soccorsi, oltre a forti disagi alla circolazione in direzione Napoli.

Scontro sull’A1 tra Caianello e Capua: dinamica dell’incidente e primi soccorsi

Nella tarda mattinata di lunedì 15 giugno si è verificato un violento incidente lungo l’Autostrada A1 Milano-Napoli, nel tratto compreso tra Caianello e Capua, in provincia di Caserta, in direzione Napoli, all’altezza del chilometro 702 e intorno a mezzogiorno.

Come riportato da Napoli Today, Lo scontro ha coinvolto un’automobile, una Citroën C3, e un mezzo pesante autoarticolato, per cause ancora in fase di accertamento.

A seguito dell’impatto, tre persone presenti nella vettura — un uomo alla guida, una donna e un bambino di quattro anni — sono rimaste intrappolate tra le lamiere dell’abitacolo deformato.

Sul posto sono intervenuti rapidamente i vigili del fuoco del Comando provinciale di Caserta, con una squadra del distaccamento di Teano, che hanno lavorato a lungo per liberare gli occupanti, successivamente affidati alle cure del personale sanitario del 118, arrivato anche con supporto di un’automedica.

Drammatico incidente sull’A1: elisoccorso in autostrada per il trasporto di un minore

Stando alle indiscrezioni di Caserta News, le condizioni del minore sono apparse da subito le più critiche: dopo le prime stabilizzazioni sul posto, è stato trasferito in elicottero all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli. L’uomo alla guida è stato invece elitrasportato d’urgenza al Cardarelli del capoluogo campano, mentre la donna è stata condotta all’ospedale civile di Caserta.

Secondo le prime ipotesi, all’origine dello schianto potrebbe esserci una manovra errata, anche se la dinamica è ancora al vaglio della Polizia Stradale di Caserta Nord. Le operazioni di soccorso hanno reso necessario il temporaneo blocco del tratto autostradale, con conseguente paralisi del traffico in direzione Napoli e lunghe code anche nelle ore successive.

Nelle ore seguenti, la circolazione è stata progressivamente riattivata, seppur con forti rallentamenti residui nella zona interessata.