Auto cade nel lago di Como dopo un incidente: donna in ospedale, trovato morto l’uomo disperso

Un grave incidente stradale avvenuto nella notte sul Lago di Como ha richiesto un massiccio intervento dei soccorsi e si è concluso con un bilancio drammatico. Un’auto con a bordo due giovani è caduta nelle acque del lago dopo un violento impatto, dando il via a una complessa operazione di recupero tra terra e lago.

Incidente nella notte sul Lago di Como

Poco dopo la mezzanotte si è verificato un grave incidente lungo la strada statale Regina del Lago di Como, nel tratto compreso tra Brienno e Argegno (provincia di Como). Secondo una prima ricostruzione, come riportato da Il Giorno, un’auto con due giovani a bordo sarebbe finita fuori carreggiata in seguito a uno scontro frontale con un altro veicolo, precipitando poi lungo la scarpata fino a terminare nel lago.

L’impatto è stato estremamente violento e la vettura si è rapidamente inabissata.

La passeggera è riuscita a liberarsi dall’abitacolo prima che l’auto sprofondasse completamente, risalendo la riva in condizioni di shock e con diverse ferite. È stata successivamente trasportata in ospedale, dove risulta ricoverata in gravi condizioni. Nel frattempo è scattata la macchina dei soccorsi dopo la chiamata al 112: sul posto sono intervenuti vigili del fuoco via terra e con mezzi nautici, un’unità della Guardia costiera e i carabinieri, oltre all’attivazione dell’elisoccorso.

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Le ricerche dell’altro occupante sono scattate immediatamente dopo la testimonianza della giovane sopravvissuta. Stando alle indiscrezioni di Il Giorno, l’uomo è stato individuato lungo la scarpata, tra la vegetazione e la zona rocciosa. Recuperato dai vigili del fuoco, è stato trasferito su un gommone dove sono iniziate le manovre di rianimazione, proseguite anche una volta raggiunto il pontile.

Nonostante i tentativi di soccorso, per il giovane non c’è stato nulla da fare e ne è stato constatato il decesso. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche i carabinieri per effettuare i rilievi necessari a chiarire con precisione la dinamica e le responsabilità dell’accaduto.